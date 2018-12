Vaclik: «Vimos al Leicester ganar una liga, podemos soñar y pelear por ello»

Es la revelación de este año. Vaclik ha sorprendido a todos por su excelso rendimiento en la portería del Sevilla. Aún tímido para expresarse en español, no lo es tanto para hablar de lograr títulos con el club de Nervión.

—Parece usted feliz en Sevilla, integrado.

—Sí, soy muy feliz aquí con mi familia, es una bonita ciudad, con un buen tiempo. Lo más importante es el fútbol y eso está yendo bien, segundos en LaLiga, clasificados para la siguiente ronda en la Liga Europa… Así que estoy muy feliz por ello.

—Del tiempo desde luego no se quejará…

—(Risas) No no, es mucho mejor que el diciembre de la República Checa o de Suiza.

—¿Y de la atmósfera de su nueva casa, el Ramón Sánchez-Pizjuán?

—Oh, es impresionante. Tuve la oportunidad de jugar en este estadio con el Basilea y me quedé impresionado en aquel momento. Como local puedes sentir el apoyo, la fuerza que tiene, podemos estar contentos con tener un apoyo así.

—Los que están muy contentos son los aficionados con su rendimiento hasta el momento.

—Es mucho mejor que se sientan así que tristes, ¿no? Yo estoy contento si ellos están contentos, eso significa que tanto yo como el equipo estamos haciendo un buen trabajo.

—En el último partido ante el Girona usted provocó que se levantase la grada a ovacionarle con una gran parada en el último minuto.

—Sí, creo que fue buena, pero no fue tan importante, lo fue para que el equipo mantuviera la portería a cero, porque siempre es importante para la defensa mantener la portería sin goles. Esta temporada hemos concedido goles en el último minuto ante el Eibar, Huesca, Levante… y para mí fue importante esta vez dejar la portería a cero.

—Sus actuaciones le han valido ser el MVP de Noviembre, siguiendo en esa lista a Messi y Suárez.

—Es un honor estar con esos nombres en ese reconocimiento. Ya estaba contento por estar entre los nominados de este trofeo, así que cuando me lo dijeron me puse muy contento porque nunca he recibido este tipo de trofeos ni en la República Checa ni en Suiza, y ahora lo recibo en LaLiga, con la de magníficos jugadores que hay aquí.

—Peter Cech le felicitó.

—Sí, me mandó un mensaje y vi su publicación en Twitter.

—Hay quienes dicen que es usted el mejor portero que ha pasado por aquí desde Palop.

—Palop es una leyenda, tiene su imagen en el estadio, ganó muchos títulos aquí, marcó un gol… Hizo unos años increíbles en el Sevilla. Es realmente bonito que te comparen con él pero es muy pronto porque llevo dos meses y no he logrado nada para compararme con él. Tengo mucho trabajo para poder ser comparado con él.

—Hablando de leyendas, ustedes podrían serlo si son capaces de ganar LaLiga esta temporada.

—Esta temporada es más competitiva que otras en el pasado. Los grandes como Barça, Real Madrid o Atlético se dejan más puntos. Es muy difícil mantenerse a lo largo del tiempo luchando con ellos, pero hay que soñar. Vimos al Leicester ganar la Premier League, podemos soñar y pelear por ello.

—Ya que sueñan, ¿por qué no hacerlo con la Copa del Rey o la Liga Europa?

—Claro, el Sevilla tiene una buena conexión con la Liga Europa en su historia, es el más exitoso en esta competición. Estamos en tres competiciones bien clasificados y estoy seguro de que vamos a darlo todo para ganar un título al final de la temporada.

—¿Qué tal con Pablo Machín? ¿Cómo es con los jugadores?

—Creo que es un buen entrenador, los resultados en su temporada del año pasado en Girona y en esta actual demuestran que es un buen técnico. Desde el principio supuso un cambio grande por el sistema que traía él, y nos hemos adaptado rápido y ahora ves al equipo y piensas «este es un equipo de Pablo Machín». Tiene una buena relación con los compañeros y estos están contentos con él.

—¿Habla inglés él?

—Sí, pero no conmigo (risas). Es normal, quiere que todos nos integremos lo antes posible con el idioma y hablemos español.

—¿Se ha enterado algo del ruido que está generando la posible venta del club?

—No me he enterado de mucho. Me han contado algo pero no creo que sea algo que nos pueda influenciar. Nosotros hacemos nuestro trabajo en el campo y esa parte no nos corresponde. Ya veremos qué pasa.

—De quien sí sabrá algo es de la Lazio.

—Es un buen equipo, allí está el Tucu (Correa). Vi su último partido, es quinto en la Serie A, es un club con un gran nombre y será un gran oponente para lograr la clasificación. Tiene grandes nombres en su plantilla.