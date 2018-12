Valencia-Sevilla (1-1): El plan fue casi perfecto

Valencia 1 Sevilla 1 Valencia CF: Neto; Wass, Garay, Gabriel Paulista (Diakhaby, m. 62), Gayà; Soler, Coquelin, Parejo, Guedes (Cheryshev, m. 60); Rodrigo y Santi Mina (Batshuayi, m. 68). Sevilla FC: Vaclik; Mercado, Kjaer, Sergi Gómez; Promes, Banega, Sarabia, Franco Vázquez (Amadou, m. 76), Escudero; Ben Yedder (Muriel, m. 85) y André Silva. Goles: 0-1, m. 55: Sarabia. 1-1, m. 92: Diakhaby. Árbitro: Estrada Fernández (Comité Catalán). Mostró cartulina amarilla a Franco Vázquez, Promes, Mercado y André Silva. Estadio: Mestalla. 40.057 espectadores. Terreno de juego en buenas condiciones. Cielo despejado y 17ºC. Partido de la 15ª jornada de LaLiga Santander 2018-19.

El Sevilla rozó el triunfo en un feudo históricamente esquivo como el de Mestalla, donde no gana desde hace casi siete años. Esta vez, el equipo de Pablo Machín lo tuvo muy cerca. Encaró el choque con una personalidad y madurez tremendas, sabiendo esperar su momento, sin perder nunca el orden hasta encontrar el gol de Sarabia en la segunda parte. El cuadro de Nervión estrelló, además, dos balones en los postes de Neto… y cuando parecía que los tres puntos viajan merecidamente a la capital hispalense, Diakhaby empató de cabeza en el descuento, en la última jugada del partido, rematando de cabeza un saque de falta lateral del cuadro che. El guión ideado por Machín fue casi perfecto. Salvo la última e inesperada escena, curiosamente cuando todo el graderío de Mestalla le brindaba una pañolada a su palco. Porque el Sevilla se los había “comido”.

Machín puso en liza su mejor once posible. Solventó la baja de última hora de Carriço (no viajó por gastroenteritis) incrustando a Mercado en la línea de centrales junto a Kjaer y Sergi Gómez, mientras que el holandés Quincy Promes, como hizo en el choque de la Copa frente al Villanovense, repitió en el carril diestro. Comenzó el Valencia lanzado, impulsado por la velocidad de Guedes por el flanco izquierdo, y dando mucho trabajo por esa zona a Promes y Mercado. A balón parado, dieron el primer gran susto los locales. Garay superó a la defensa sevillista por arriba y remató de cabeza para que Vaclik, inconmensurable, sacara una mano milagrosa evitando el gol. El rechace le cayó a Santi Mina y, de nuevo, el portero checo logró repeler el disparo con su cuerpo. Salvador. Excepcional el meta ex del Basilea impidiendo que su equipo se viera por detrás en el marcador demasiado pronto.

La réplica del Sevilla se produjo inmediatamente después, con un disparo lejano de Escudero que detuvo Neto sin problemas. El ritmo en el arranque era frenético. Con la bola viajando de un área hacia la otra, sin pausa. En un chut de Soler que pareció tocar en el brazo de Kjaer, dentro del área, tuvo que intervenir el VAR. Suspense. Las imágenes demostraron que no hubo nada punible y Estrada Fernández no se dejó amedrentar por el ruidoso Mestalla e indicó seguir. Nervios y mucha necesidad en el Valencia. Se palpaba en el ambiente.

El partido entró en una fase en la que los dos equipos perdían la pelota con facilidad. No había un dominio claro por parte de ninguno. Demasiadas imprecisiones. A Banega y al Mudo les costaba tomar el control. El duelo por el medio con los Parejo, Coquelin y compañía era intenso, nada cómodo. Tocaba sacrificarse en el plano físico. Y la verdad es que al equipo de Machín no se le cayeron los anillos por ello. Entendió bien el rol que demandaba el choque ante un rival con urgencias y muchos recursos. Y el Sevilla supo cómo neutralizar el ímpetu del cuadro de Marcelino en el primer acto.

Sí es cierto que en el último tramo de la primera mitad se jugó más en terreno nervionense, pero la defensa de los de Machín sufrió poco. O casi nada. Con el 0-0 se llegó al descanso. El Sevilla tenía más que controlado el punto, pero si quería llevarse la victoria iba a tener que dar un paso adelante. En la reanudación, acarició el gol en su primer acercamiento el Valencia. Soler disparó desde la frontal con mucha intención y Vaclik, otra vez, atrapó el esférico. El checo siempre está atento. Y bien colocado. Sarabia respondió poco después poniendo a prueba al casi inédito Neto. Era el segundo disparo del Sevilla entre los tres palos en todo el partido… pero, sobre todo, el aviso de lo que llegaba. Y es que en el 55, haciendo lo mínimo y justo en ataque, los de Machín cobraron ventaja en el electrónico de Mestalla. Ben Yedder, incansable siempre, chutó en semifallo y Sarabia logró prolongar la bola a pierna cambiada para batir al guardameta brasileño del Sevilla. Decimocuarto gol del madrileño esta campaña en todas las competiciones… Siempre está. La afición espera con ganas su renovación.

El Sevilla había sacado petróleo. El tanto, además, terminó de sacar de quicio al Valencia. Los locales perdieron consistencia, presa de la necesidad, y pudieron encajar más goles en los siguientes minutos. Franco Vázquez tuvo una clara y Banega estrelló violentamente el balón en la madera con un gran lanzamiento desde fuera del área. Los de Marcelino tenían que apretar el acelerador y movieron el banquillo tirando a la desesperada de Cheryshev y Batshuayi. Wass tuvo una a puerta vacía, pero también André Silva se encontró con el poste tras una buena combinación con Promes. A partir de ahí, el Sevilla supo cómo dormir el partido y llevarlo a su terreno en los últimos minutos. El triunfo parecía seguro, pero en el descuento hubo jarro de agua de fría. En una falta lateral que había cometido Muriel, Diakhaby superó a toda la defensa sevillista y estableció el empate de cabeza. Tremenda mala suerte para los de Nervión. El plan había sido casi perfecto… casi.