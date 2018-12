Valencia-Sevilla: La opción de descartar a un rival directo

Sevilla - Valencia - Valencia: Neto; Wass, Garay, Paulista, Gayà; Soler, Kondogbia, Parejo, Guedes; Rodrigo y Santi Mina. Sevilla FC: Vaclik; Mercado, Kjaer, Sergi Gómez; Promes, Banega, Franco Vázquez, Sarabia, Escudero; Ben Yedder y André Silva. Estrada Fernández (Comité Catalán) Mestalla. 16.15 horas. BeIN LaLiga

En los últimos años, Valencia y Sevilla siempre han mantenido duelos por todo lo alto, cargados de tensión y cosas en juego. Desde aquel famoso gol de Mbia en aquella semifinal de la Liga Europa de la 2013-2014, la animadversión hacia el conjunto de Nervión en Mestalla queda fuera de toda duda. Aquel gol, curiosamente, no fue un tanto de la victoria, sino un 3-1 para los locales, resultado que, no obstante, dejaba a los valencianos sin la final de Turín, aquella en la que el Sevilla acabó derrotando al Benfica en los penaltis. Y es que, aquella derrota fue una más de las siete que ha sufrido el conjunto de Nervión en sus últimas ocho visitas a campo del Valencia (la otra fue un empate). Un estadio en el que no gana desde un 1-2 en la temporada 2011-2012.

Pero eso no es más que historia y cada partido es un mundo. Tirando del tópico aquel de que «las estadísticas están para romperlas», el Sevilla de Pablo Machín llega este sábado a Valencia con la vitola de ser el segundo clasificado, con opciones de ser líder si el Barcelona no gana en el derbi ante el Español. Y no solo eso, sino que lo hace con una distancia con el equipo de Marcelino que nadie preveía antes de arrancar la temporada, una campaña en las que ambos conjuntos estaban destinados a pelear por posiciones europeas, sobre todo por la cuarta plaza del campeonato. El conjunto de Nervión está superando las expectativas en esta liga sin claro dominador, pero el Valencia está lejos de sus metas fijadas. Diez puntos separan al Sevilla (27) del club ché (17), un colchón importante de puntos para los de Machín, que pueden dar un paso más si hoy son capaces de ganar en Mestalla. Y es que 13 puntos serían muchos por recortar. Con 23 jornadas por delante todo es posible, pero muy mal le tendría que ir a los sevillistas y muy bien a los valencianistas para que acabaran peleando por lo mismo en allá por el mes de abril-mayo. Eso sí, en Valencia se toman la cita como una final atendiendo al resultado contrario. Un triunfo de los de Marcelino les insuflaría más confianza en sus posibilidades y situaría al Sevilla a siete puntos. Tres partidos.

Pablo Machín tiene una plantilla ciertamente cogida con pinzas y las lesiones le están dejando con poco margen de maniobra. Se le va a hacer largo el mes de diciembre a la espera de refuerzos que apuntalen a su plantilla ante la inoperancia de algunos de esos futbolistas enmarcados en la segunda unidad del plantel. Para la cita de hoy cuenta con la baja de Carriço por una gastroenteritis, además de las ya conocidas de Aleix Vidal, Jesús Navas y Gonalons. Así, la principal duda es saber quién ocupará el carril derecho, si Promes o Mercado. El holandés tiene más papeletas, ya que el argentino apunta a central junto a Kjaer y Sergi Gómez. El resto del equipo debiera ser el esperado, con Banega, Franco Vázquez y Sarabia en la medular, Escudero en el carril izquierdo y André Silva y Ben Yedder como delanteros.

En el Valencia, el hecho de que no se juegue prácticamente nada en el encuentro ante el Manchester United del próximo miércoles en la Liga de Campeones, hace que el técnico asturiano no tenga que reservar a ningún jugador, por lo que es de esperar que apueste por Gonçalo Guedes y Rodrigo Moreno de inicio en el once titular, aunque hayan llegado justos al duelo.