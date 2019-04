Valladolid 0 Sevilla 2 Real Valladolid: Masip; Moyano, Kiko Olivas, Calero, Moi; Keko (Enes Ünal, m. 77), Míchel (Waldo, m. 56), Alcaraz, Óscar Plano; Anuar (Verde, m. 85)y Guardiola. Sevilla FC: Juan Soriano; Mercado, Carriço, Sergi Gómez (Roque Mesa, m. 79), Promes; Sarabia, Gonalons, Éver Banega, Franco Vázquez (Bryan Gil, m. 70); Munir y Ben Yedder (Kjaer, m. 86). Gol: 0-1, m. 84: Roque Mesa. 0-2, m. 92: Munir. Árbitro: Sánchez Martínez (Comité Murciano). Mostró cartulina amarilla a Banega, Ben Yedder, Alcaraz, Míchel, Moi y Carriço. Estadio: José Zorrilla. 17.989 espectadores. Terreno de juego en buenas condiciones. Cielo nuboso, lluvia intermitente y 13ºC. Partido de la 31ª jornada de LaLiga Santander 2018-19.

Triunfo de oro el que ha logrado este domingo el Sevilla en un escenario complicado y en el que no ganaba desde el siglo pasado, concretamente desde hace 22 años. Los de Caparrós, fieles a su bandera de la solidez y de no encajar, supieron madurar el partido con inteligencia hasta encontrar en el tramo ulterior del choque los tantos que le dieron un trabajado triunfo. Frente a un rival que se jugaba la vida en su feudo. Caparrós estuvo brillante con los cambios en la segunda mitad y dotó a los suyos de esa marcha más que necesitaban para golpear al Valladolid. Roque Mesa y Munir firmaron los tantos para un Sevilla que huele a Champions y que se sobrepuso incluso a las discutidas decisiones del colegiado y del VAR. El videoarbitraje invalidó un tanto a Ben Yedder y pasó por alto dos posibles penaltis sobre Sarabia y Mercado.

El técnico utrerano introdujo hasta cuatro cambios con respecto a la formación inicial que batió el jueves al Alavés (2-0). Mercado y Promes ocuparon los laterales en lugar de los sancionados Navas y Escudero. Por su parte, Sergi Gómez fue la pareja de Carriço en el eje de la zaga, en detrimento del danés Simon Kjaer. La cuarta permuta, esperada, se produjo en el centro del campo, con la vuelta de Éver Banega tras cumplir sanción, pasando al banquillo el Roque Mesa. Luego el canario resultaría decisivo. Con estas armas, el Sevilla entraba en un partido intenso. Desde el arranque, los pucelanos apostaron por presionar la salida del equipo de Caparrós, metiéndole al choque un ritmo elevado, muy físico, e intentando comprometer a la defensa hispalense con la movilidad de un inspirado Sergi Guardiola.

El centro del campo sevillista no estaba cómodo. Ni Gonalons ni Banega encontraban espacios para la construcción. A los 7 minutos, Guardiola avisó con un excelente golpeo desde la frontal. La pelota se fue ligeramente desviada por encima de la portería hispalense. El Sevilla respondió a balón parado. Mercado envió un cabezazo al travesaño de Masip tras un saque de esquina botado por Banega. Con Caparrós, da la impresión de que el equipo ha mejorado bastante en la estrategia. Pese a la ocasión, aislada de los visitantes, el Sevilla siguió pasando apuros. Juan Soriano tuvo mucho trabajo durante el primer acto, la mayoría bien resuelto por el guardameta de Benacazón. Atento y seguro por arriba. Rubén Alcaraz lo puso a prueba y luego fue Keko Gontán el que estuvo a punto de marcar dentro del área pequeña. Por fortuna para el Sevilla, el atacante blanquivioleta golpeó la bola con la espinillera y marró la clarísima ocasión. Dominaba el Valladolid.

Con todo, los nervionenses volvieron a reaccionar y hasta consiguieron alojar el balón en las redes de Masip… aunque de manera ilegal, según los árbitros. En el 32 Ben Yedder cabeceó al fondo de las mallas un lanzamiento de esquina de Sarabia. Otra vez el balón parado. El remate del delantero sevillista fue limpio, pero el gol no subió al marcador. El colegiado Sánchez Martínez, a instancias de Jaime Latre en el VAR, decidió revisar la jugada en los monitores y entonces constató un claro empujón del Mudo Vázquez a Óscar Plano. Una pena, porque la acción no influía para nada en la consecución del tanto, pero la falta del argentino ofrecía poca discusión. La jugada, en cualquier caso, desprende sus dudas. La infracción del argentino que señaló el trencilla se produjo antes de que el balón fuera puesto en juego desde la esquina por Pablo Sarabia. Según el protocolo del VAR, al no estar la pelota en juego, el tanto no debería haber sido revisado. El caso es que no valió.

La grada de Pucela celebró la decisión del árbitro como un gol propio. Realmente, el Sevilla, por juego, no había merecido adelantarse. Eso sí, justo a partir de ese momento los de Caparrós se echaron arriba y tomaron el dominio del partido. Los últimos minutos del primer acto fueron para el Sevilla, que acechó con ímpetu los dominios de Masip, aunque sin acierto. Con el 0-0, ambos equipos se marcharon al descanso. En la reanudación, hubo continuidad en la mejoría sevillista. El equipo de Caparrós salió con brío y lanzado de nuevo al ataque. La actitud era ya otra definitivamente. Y el Valladolid empezó a acusar el desgaste de su esfuerzo.

La polémica volvió a brotar contra los intereses sevillistas, que pidieron hasta dos posibles penaltis: uno de Masip sobre Sarabia y un agarrón clarísimo de Moyano a Mercado. El colegiado no apreció nada punible en sendas acciones. La segunda fue flagrante. El VAR… ni apareció esta vez. Sin amilanarse, el Sevilla siguió a lo suyo en busca del triunfo. Y rozó el gol en una preciosa triangulación entre Banega, Sarabia y Ben Yedder que el ariete franco-tunecino, a puerta vacía, mandó a las nubes al rematar trastabillado con la rodilla. Increíble. Tremenda mala suerte. No es de las que suele marrar el ex del Toulouse.

El Valladolid andaba a remolque y Sergio González intentó reanimar el juego de los suyos con la salida al campo de Waldo. Soriano, inspirado, tuvo que lucirse con un paradón por la escuadra a disparo del canterano blanquivioleta que se envenenó tras tocar en Mercado. Bien el meta sevillista. Poco cambió el guión en el tramo final, con un Sevilla que lo siguió intentando y generando ocasiones por medio del propio Mercado, constantemente incorporado arriba, y de Munir. Y el premio llegó. En el minuto 84, Roque Mesa, que había salido al campo en la segunda parte, se fabricó un jugadón en la frontal y fue perfilándose el disparo hasta fusilar a Masip por abajo, convirtiendo el 0-1. Vaya golazo. Y antes del final, el conjunto hispalense certificó su trabajado triunfo haciendo el segundo, obra de Munir, ya en el descuento. Promes cabalgó por la izquierda y el joven Bryan, otro de los cambios de Caparrós, asistió al delantero hispano-marroquí para que este definiera a placer. 0-2. El Sevilla huele a Champions.