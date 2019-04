Valladolid – Sevilla: Pucela como trampolín a la Champions

Valladolid - Sevilla - Real Valladolid: Masip; Moyano, Calero, Kiko Olivas, Moi; Keko, Alcaraz, Anuar, Waldo; Óscar Plano y Guardiola. Sevilla FC: Juan Soriano; Mercado, Carriço, Kjaer, Promes; Sarabia, Gonalons, Éver Banega, Franco Vázquez; Munir y Ben Yedder. Árbitro: Sánchez Martínez (Comité Murciano). Estadio: José Zorrilla (16.15 horas - BeIN LaLiga). Partido de la 31ª jornada de LaLiga Santander 2018-19.

Tras el doble turno casero ante el Valencia y el Alavés, el Sevilla de Caparrós encara la 31ª jornada de LaLiga visitando a un Real Valladolid que se juega la vida en el José Zorrilla. Los blanquivioletas, con muchos problemas de lesiones en este tramo decisivo del campeonato, no consiguen despegarse de la zona baja de la tabla y afrontan el partido de hoy con una extrema necesidad en pos de la salvación. No menos crucial resulta el choque para un conjunto sevillista que tiene en la Champions su gran estímulo y objetivo de la temporada. Todo está muy apretado arriba. Aguardan ocho verdaderas finales por delante para los nervionenses. Y lo que está claro es que a estas alturas ya no queda plaza fácil. Que se lo pregunten al Valencia, que ayer sucumbió en Vallecas ante el Rayo de Jémez (2-0) y da unas alas enormes al Sevilla de cara a su compromiso de hoy. La cuarta plaza está a un solo punto y la custodia en estos momentos el Getafe, que a las 14.00 horas recibe al Athletic Club en el Coliseum en un atractivo duelo entre rivales directos.

Pucela aguarda esta tarde al Sevilla en un choque de marcados contrastes. Confrontan la necesidad de la supervivencia y la ambición por la Champions. Históricamente, el estadio José Zorrilla ha hospedado 40 enfrentamientos entre castellanoleoneses y sevillistas, de los cuales, el Real Valladolid salió vencedor en 20, empató otros once y perdió solo nueve. Estadísticas que señalan que Pucela no es terreno del todo plácido para el equipo de Nervión. Es más, los números son peliagudos en el presente siglo. La última vez que los hispalenses arrancaron un triunfo de Zorrilla fue en la temporada 1996-97. Desde entonces, cuatro derrotas y cinco empates.

En el Sevilla, hay ganas. Motivación y optimismo. Y es que el cambio de sistema implantado por Caparrós desde su aterrizaje en el banquillo está dando sus frutos. Se ve a un equipo más sólido, con las ideas más claras. Luce también el trabajo táctico, con un mejores prestaciones en el balón parado. Y, sobre todo, el técnico ha conseguido poner orden, desde la coherencia, en un sistema defensivo que hacía aguas hasta su llegada. Caparrós ha cortado por fin la vulnerabilidad atrás del Sevilla. Los nervionenses sólo han encajado un gol, y de penalti, en los tres choques que ha dirigido el utrerano ante el Espanyol, el Valencia y el Alavés.

En cuanto al once que presentará hoy el Sevilla en Pucela, Soriano repetirá en la portería ante la lesión de Vaclik. Carriço y Kjaer se mantendrían como centrales, mientras que Caparrós no podrá contar con sus laterales titulares, Navas y Escudero, al estar ambos sancionados. Lo lógico es que Mercado ocupe el costado diestro de la zaga y Promes o Arana el izquierdo. En el centro del campo, vuelve Éver Banega, cuyo acompañante saldrá de entre Gonalons y Roque Mesa. Sarabia y Franco Vázquez serán los encargados de generar en la línea de tres cuartos y ensanchar el campo desde las alas. Arriba, parece fija la pareja Munir-Ben Yedder, toda vez que André Silva no ha viajado. En principio, y según explicó ayer Caparrós, por precaución ante sus molestias físicas.

Plaga de bajas en Pucela

Por su parte, el técnico local, Sergio González, tiene las bajas de larga duración de Luismi, Pablo Hervías y Toni. De igual manera, lleva más de un mes sin poder contar con Borja y Stiven Plaza. Y por si no tuviera suficientes quebraderos de cabeza el entrenador catalán a la hora de configurar sus convocatorias, el problema de la enfermería ha ido a peor en la semana en curso. El pasado jueves frente al Leganés en Butarque (1-0), también perdió al lateral Antoñito y un día después se conoció la lesión del delantero croata Duje Cop para las tres próximas semanas. A todos ellos hay que sumar los problemas que viene sufriendo el central Fernando Calero, entre algodones en las últimas fechas, y la baja de Nacho por acumulación de tarjetas, circunstancia que le impedirá ser alineado hoy frente al conjunto nervionense. «Espero un Sevilla muy poderoso, sobre todo por lo que significa Caparrós. Lo conozco bien y es un técnico que transmite muchísimo», ha dicho en la previa Sergio González, que se medirá esta tarde en los banquillos al que fuera su entrenador durante dos años en el Deportivo de la Coruña.