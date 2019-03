Víctor Orta: «Monchi fue, es y será el mejor director deportivo del mundo»

No le asustan los grandes retos a Monchi, que este mes ha regresado al club de su vida tras una brillante (y casi insuperable) primera etapa en Nervión en la que ganó nueve títulos y disputó dieciséis finales. Volver al equipo que le hizo triunfar es un riesgo que asume con valentía y confianza. Cuando el día de su presentación le cuestionaron en rueda de prensa si temía no alcanzar tan elevadas cotas en esta segunda entrega, el gaditano sorprendió con su respuesta: «Mi amigo y compañero Víctor Orta me dijo ayer que cuando me preguntarais por esto dijera que ‘El Padrino II’ fue mejor que ‘El Padrino’. Sé que hay presión, pero no me asusta. He aprendido, crecido profesionalmente y tengo el derecho y el deber de reinvertir ese crecimiento personal en el club al que quiero. Hay mucha gente fuera del Sevilla que me han dicho que me equivoco en la decisión, que me recuerda que nunca segundas partes fueron buenas… Pero todo eso lo sé, lo he valorado y he decidido estar aquí. Vamos a pensar que la segunda parte sea mejor que la primera», dijo en tono distendido el de San Fernando.

En ABC de Sevilla hemos querido charlar con Víctor Orta, una de las personas que mejor conoce a Monchi. Trabajó codo con codo con el de San Fernando, como secretario técnico del Sevilla, durante siete temporadas, entre 2006 y 2013. Orta lidera ahora como director deportivo un bonito proyecto en el Leeds, que pelea por su retorno a la Premier. Y lo hace junto a uno de los entrenadores que siempre ha encandilado a Monchi: Marcelo Bielsa. Desde Inglaterra, celebra la decisión del Sevilla de reincorporar al de San Fernando: «Monchi fue, es y será el mejor director deportivo del mundo. Por encima de cualquier tipo de resultados que se produzcan a posteriori, estamos hablando de un profesional increíble. Conoce cada recoveco del club y eso tiene un valor incalculable. Yo en el Leeds, por ejemplo, tuve que aprender muchas cosas a marchas forzadas, y todo ese trabajo ya lo tiene adelantado él. Nadie conoce el Sevilla mejor que Monchi… su fisonomía, su ideología, su identidad. Es la mejor contratación que puede realizar el Sevilla, sin lugar a dudas… por conocimiento de plantilla, por todo», explica Orta a este medio.

Una de las numerosas virtudes de Monchi radica en saber delegar y en apostar por la aplicación de tecnologías en su departamento para modernizar progresivamente el área deportiva. «Sé que él está trabajando con ‘big data’. Y con algún tipo de algoritmo también. Pero al final el fútbol tiene pocos secretos. El ‘old style’ es importante… yo soy de los que dice que el 70-75% de los métodos deben ser tradicionales y el 25-30% restante, para discernir la duda. Monchi anda en la misma línea. Pero es verdad también que ahora no podemos dar marcha atrás en ese tipo de búsquedas para la captación de futbolistas, porque te barren amplios espectros de mercados y sobre todo son importantes para la comparativa del propio rendimiento de tus jugadores. Cuando pierdes un jugador, hay algoritmos capaces de descifrarte qué futbolistas de características similares hay en Europa. Y lo ‘clavan’ casi a un 80 ó 90%. Obviamente, no te puedes cerrar a las tecnologías», detalla Víctor Orta.

Y le preguntamos al director deportivo del Leeds por la famosa anécdota de ‘El Padrino’: «Le dije aquello porque lo siento así. Monchi ha roto muchos tópicos en la historia del Sevilla. Muchísimos. En todos los sentidos. Le comenté el día de antes lo de ‘El Padrino’ porque sabía que le iban a hacer esa pregunta. Me sorprendió que lo dijera en la rueda de prensa (risas), pero también reconozco que me hizo ilusión. No lo voy a negar. Yo estaba en ese momento en un aeropuerto. Miro el móvil y no tenía mensajes. ¡Pasa un minuto y de golpe me entran 85 ‘whatsapps’! Pensé que había pasado algo malo en mi club. Pero eran los mensajes de la gente de Sevilla y de mis amigos diciéndome que Monchi había citado la frase en rueda de prensa. ‘El Padrino II’ fue mejor que ‘El Padrino’. Tiene una historia más bonita, más cuajada. Coppola, su director, dijo lo mismo. Así que lo de ‘segundas partes nunca fueron buenas’, de Cervantes, no tiene por qué ser una máxima. Va más con la sabiduría popular. Monchi ha pasado por encima de muchos tópicos relativos a la historia del Sevilla como para no superar éste ahora», sentencia Orta.

Para finalizar, tiene claro que el Monchi que ha vuelto de Italia es más completo que el que se fue: «Cuando sales fuera, creces. Es indiscutible. Estoy totalmente seguro de ello. Yo me considero mejor profesional tras mi paso por el Zenit, por Inglaterra, por el Middlesbrough… o hasta por el Elche sin cobrar, toda una experiencia. Creo que cuando sales de tu zona de confort o de control tu capacidad de adaptación, de conocer y de cambiar situaciones crece, se dimensiona. Es un puesto que además es muy complicado, porque el director deportivo es el centro de la gestión del consejo de administración, del presidente, del entrenador, jugadores, agentes, entorno del club y prensa. Todo lo malo le llega siempre al director deportivo y éste tiene que tener la capacidad de ser un transformador y dinamizador para convertirlo en bueno, en positivo para el club. Es un proceso complejo. Te va curtiendo. En este sentido, cuando sales de tu zona de confort, como ha hecho Monchi, el manejo de las situaciones te hace tener más recursos y obviamente se crece como profesional», concluyó.