Por su carácter y personalidad, el uruguayo Javier Chevantón ha sido siempre un futbolistas querido por el sevillismo. Actualmente vive el Lecce, Italia, país duramente castigado por la pandemia del coronavirus y donde el exdelantero cumple con el confinamiento decretado por las autoridades. “Se vive muy bien acá. Es una ciudad pequeña y la gente es como en el sur de España, como en Sevilla… me quieren mucho. Lo importante siempre es que quede la esencia de la persona”, ha contado Chevantón en una entrevista concedida al programa ‘A Balón Parado’, de SFC TV.

Repasando su periplo por Nervión, admite que no se puede quitar de la cabeza la forma en la que al Sevilla FC se le fue el título liguero de la temporada 2006-2007: “Nunca se me ha quitado el enfado de lo que ocurrió en Mallorca. Se nos fue una Liga… podríamos haber ganado la Liga también. El árbitro nos robó mal; no nos cobraron dos penaltis, uno a Antonio Puerta y otro a Luis Fabiano. Ese año hubiéramos ganado todo, la Uefa, la Supercopa de Europa, la Copa del Rey, la Supercopa de España y la Liga… Me acuerdo de todo… era obvio que tenía que salir campeón el Madrid. Esa Liga era del Sevilla FC… créeme”.

Para el charrúa, la mejor plantilla de la historia del club fue la de aquel campeonato: “Era impresionante. Es verdad que después el Sevilla siguió creciendo y ganando títulos, pero como ese plantel… con todo el respeto por el resto que ganó incluso tres Uefas seguidas”.

El delantero, para finalizar, habló con mucho cariño de su relación con el capitán del Sevilla FC Jesús Navas: “En este momento me quedo con Jesús; parece que tiene dieciocho años… es increíble, impresionante. Una de las últimas veces que estuve en Sevilla estuve con él y me regaló la camiseta. Jesús es un niño grande; ha crecido pero se quedó el Jesús que yo conocí, tremenda persona”. Puedes ver la entrevista con Chevantón en el siguiente vídeo, a partir del minuto 19:20.