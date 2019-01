En vídeo, Copa del Rey: resumen y gol del Sevilla 0-1 Athletic

Sin consecuencias directas, pero el Sevilla volvió a perder con el Athletic de Bilbao. En esta ocasión fue en la Copa del Rey y consiguiendo el pase a los cuartos de final, pero los vascos vencieron por 0-1 gracias al gol en la segunda parte de Guruzeta. El 1-3 de la ida condicionó claramente el encuentro, ya que ambos equipos pensaron más en LaLiga que en la eliminatoria, la cual estaba sentenciada desde el partido en San Mamés.

La primera parte fue aburrida. El Sevilla, con la eliminatoria a su favor desde que terminó el partido de la ida, jugó con varios cambios en su once titular y pensando mucho en no forzar la máquina. Pero es que el Athletic, que era el que tenía que intentar darle la vuelta a todo, prácticamente salió con los brazos bajados, dejando claro que su gran preocupación es seguir remontando el vuelo en LaLiga.

Así, las ocasiones en la primera mitad tuvieron color local. Ben Yedder pudo hacer el 1-0 al poco de iniciarse el encuentro, pero el franco-tunecino no estuvo fino. La siguiente acción clara de verdad para los de Nervión la generó Promes, quien entró por la izquierda para servir al centro en busca de Munir, quien no llegó. Luego lo intentó Franco Vázquez, pero de cabeza y con muy poca fuerza. Y más tarde fue Mercado quien se topó con Unai Simón.

Tras el paso por los vestuarios, la dinámica continuó igual: con ritmo bajo pero más peligro del Sevilla. Munir tuvo el 1-0 nada más comenzar. Aunque la más clara fue la de Sarabia, la cual sacó Balenciaga in extremis. El Athletic apenas había inquietado a Juan Soriano hasta entonces, pero todo cambió en el minuto 76. Guruzeta remató de cabeza dentro del área y el balón se coló por alto al portero de Nervión. No hubo reacción sevillista. Llevó el mando hasta el final, pero no estuvo fino y el marcador ya no se movió más, por lo que se quedó el 0-1.