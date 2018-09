El vídeo que demuestra que Ben Yedder estaba en posición legal en el gol al Getafe

Ya había sorprendido la decisión del VAR de anular el gol de Ben Yedder ante el Getafe y anoche, en el programa El Chiringuito, el arquitecto Nacho Tellado demostró con líneas que el francés no estaba en fuera de juego. El colegiado decidió consultar la jugada tras haber acabado en gol y, cuando todo el mundo daba por hecho que el tanto subiría al marcador, el VAR lo anuló al montar una línea, según ha demostrado Tellado, sin ningún criterio matemático.

El Sevilla, no obstante, ha preferido no hacer declaraciones, sobre todo, una vez que Machín ya expresó su malestar con el VAR tras el partido ante el Betis: Es mejor que arbitren en el VAR con b y tomándose unas cañas. Quizá estoy equivocado, no se cómo lo veis vosotros. Lo que he visto es tan claro. No suelo buscar justificaciones. Siempre he defendido el VAR y claro, cuando lo veo, de verdad, que no lo quiero ver desde un punto de vista partidista, no lo entiendo”.

Después del duelo ante el Getafe, Machín prefirió hablar de la pérdida de tiempo que supone estar pendiente del VAR: “La controversia de si esperamos al VAR o no… Fuera de juego que están al límite. La lástima es que el Sevilla ya ha tenido alguna mala experiencia, pero si se ha implantado es para impartir justicia y a la larga será así. Hoy ha sido un poco desesperante porque se tardaba en decidir si es fuera de juego. No entraba en nuestros cálculos que se tardara mas de un minuto para decidir incluso con la tecnología. Pero si soy sincero trato de buscar lo positivo dentro de la derrota. El equipo lo ha intentado hasta el final. Cuando lo hace no les puedo recriminar nada”.

El Sevilla, con día de descanso en el día de hoy, tendrá que preparar a partir de mañana el duelo ante el Standar de Lieja, un partido que no tendrá VAR…

