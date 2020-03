Nemanja Gudelj (Belgrado, 1991) se estaba convirtiendo en una pieza esencial dentro del esquema de Julen Lopetegui justo cuando el fútbol se vio obligado a parar por la crisis del coronavirus. Como todos los ciudadanos, el centrocampista serbio cumple ahora en su casa de Sevilla con el confinamiento decretado por las autoridades. Lo lleva bastante bien. Reconoce que ha «tenido la suerte» de quedar recluido con todos sus seres queridos: su madre, su padre (el exfutbolista Nebojsa Gudelj), su hermano, su hermana y Scott, el amigo chino de la familia «que ayuda en todo». La casa parece casi un centro de alto rendimiento donde todos se cuidan y hacen mucho deporte. Gudelj está empecinado en mantener la mejor forma y cumplir con el trabajo diario que recibe desde el club. Es la misma mentalidad que le ha llevado a ser querido e importante en el Sevilla. Desde su domicilio, atiende a ABC de Sevilla y se dirige a todos aficionados sevillistas: «Ahora lo importante es la salud; este partido lo vamos a ganar todos juntos».

¿Cómo lleva el periodo de confinamiento?

Bien. Felizmente estamos todos en casa, juntos, en Sevilla. Es más fácil cuando tienes a toda tu familia contigo. También tengo un jardín en el que puedo entrenar. Hay que mantener el ritmo y estar bien. No queda otra.

¿Cuáles son sus rutinas?

Tengo el día organizado. Pueden entrar pequeñas cositas o detalles puntuales, pero normalmente lo tengo todo organizado. Cuando me levanto, desayuno junto a la familia. Después salgo a entrenar un poco al jardín y hago unos 40-45 minutos en la bici estática. También trabajo en la cinta, que la compré la semana pasada, para poder correr y no estar únicamente con la bici. Luego descanso algo; suelo ver alguna película y me pongo de nuevo a trabajar. Esta vez trabajo de fuerza, abdominales, etc. Cuando terminamos, nos duchamos, cenamos y juego un poco a la Play con mi hermano.

Tiene la enorme de suerte, entonces, de no echar de menos a prácticamente ningún familiar.

Sí, sí, sí. Estamos juntos. La suerte que he tenido es que tengo a la familia aquí en casa. Estamos pasando esto juntos y así va todo mucho más rápido. Haces las cosas con más alegría. Todo muy bien. He tenido mucha suerte, realmente. Estoy con mis padres, mi hermana ya estaba aquí y mi hermano llegó la semana pasada… estamos toda la familia entera en Sevilla. También está con nosotros Scott, el chico chino que trabaja para mí desde hace mucho tiempo. La casa está bien llena. Hay muchas cosas que hacer, que hablar… de todo.

Y entre los futbolistas, ¿tenéis mucho contacto?

Sí, hablamos todos los días. Lo hacemos por el grupo de Whatsapp, también por Instagram, nos retamos en ‘Challenge’ que vamos haciendo, como el del otro día del papel higiénico. Pero hacemos un montón de cosas que los jugadores van proponiendo. En Whatsapp tenemos un grupo en el que estamos sólo los jugadores. Ahí hablamos mucho y estamos continuamente de bromas. Luego tenemos otro grupo donde está el preparador físico y el nutricionista. Ahí vamos viendo el tema de la alimentación, lo que tenemos que ir comiendo y los entrenamientos. Para esto último tenemos también una aplicación que tuvimos que descargarnos cada uno antes del encierro. A través de esa aplicación el preparador físico nos va mandando el plan de trabajo, los vídeos hechos por él mismo y nosotros vamos siguiendo todas las indicaciones. Ahí tienes todos los detalles. El plan de la mañana y el de la tarde. Es nuestro trabajo. Somos profesionales y queremos mantener una forma física excelente, porque no sabemos cuándo vamos a volver a jugar de nuevo y hay que estar preparado.

Esta situación general… ¿le genera respeto, miedo o incertidumbre?

Miedo, no. Pero es una situación extraña para todos. No hay otra que aceptarla y sacar lo mejor posible. Lo más importante ahora es la salud de todo el mundo. Estar en casa es la solución para evitar que las consecuencias de esta enfermedad sean más graves. Tenemos que hacer todo lo que esté en nuestras manos para que esto pase lo más rápido posible y empezar la vida normal otra vez.

El presidente de LaLiga ha llegado a apuntar a mediados de mayo para retomar la competición.

Me llegó esa información, pero no sé nada. No tenemos indicación del club al respecto. Sinceramente, no estoy pensando mucho en esas cosas ahora. Lo que me toca es trabajar mucho en casa y cuando el Sevilla me diga que volvamos estar lo más preparado posible para dar mi máximo nivel, como todos mis compañeros. No sabemos ninguna fecha de vuelta, así hay que hay que entrenar duro todos los días y seguir todas las indicaciones que nos están dando desde el club, a través de la aplicación, para mantener la mejor línea física. La fecha de vuelta es algo que no me compete; es una decisión que deben valorar y tomar otras personas.

Usted llegó al Sevilla procedente del Guangzhou Evergrande de China. Conoce bien ese país y la disciplina que tienen en todos los sectores y con la que han logrado frenar el coronavirus.

Hablo mucho con mi amigo Scott sobre este tema. Le pregunto cómo está la situación en su país y me cuenta que ahora está la cosa bastante bien, que allí están mejorando mucho. China ahora se dedica a ayudar mucho a Europa, a aportar su experiencia para evitar la propagación de este virus. Ellos lo han pasado todo y tienen la disciplina necesaria para hacer las cosas bien. Creo que hay que seguir lo que han hecho ellos. En Wuhan se encerraron todos en sus casas y ahora va todo mucho mejor. Aquí estamos haciendo lo mismo y es algo acertado. Lo estamos haciendo bien. Hay que seguir y esperar para que todo vuelva a la normalidad.

El fútbol y el mundo en general se pararon cuando Gudelj alcanzaba su mejor momento en el Sevilla y comenzaba a ser uno de los jugadores más queridos por la afición.

Estaba sintiendo el cariño, el amor de los aficionados, y lo agradezco muchísimo. Es algo que sentí desde que llegué a Sevilla, pero más en los últimos partidos. Me estaba encontrando muy bien, jugando mucho. Habíamos tenido una mala racha, pero estábamos saliendo. Era un momento importante para el club y para mí. Pero todo ha quedado en su segundo plano. Lo más importante ahora es la salud. Tú puedes jugar bien o jugar mal pero si no hay salud nada tiene sentido. Lo que me toca ahora es trabajar y estar listo y preparado para cuando vuelva la competición… estar igual de bien que en el momento en que se paró todo.

El parón ha llegado en un momento en el que el Sevilla peleaba con garantías por sus objetivos en LaLiga y en la Europa League.

Seguro. Los objetivos están claros en el club. Nosotros sabemos que tenemos mucha calidad en la plantilla y queremos sacar lo máximo posible. Creemos mucho en las posibilidades que teníamos de hacer algo grande en la Europa League y en LaLiga queremos entrar en Champions. El equipo está tercero y estamos satisfechos por ello. Hay que seguir en la misma línea cuando esto vuelva… y para eso hay que estar muy preparado mentalmente y físicamente. Estoy seguro de que este equipo estará listo para seguir.

La vida normal sufre ahora un paréntesis, pero, ¿cómo ha sido su adaptación al club, la ciudad de Sevilla y su gente?

Desde el primer día me recibieron con mucha alegría y cercanía. No sólo la gente del club, sino también en la ciudad. Todo el mundo. Desde las personas que me estaban haciendo la casa hasta los del supermercado… todo el mundo muy amable, con mucho cariño y ayudándote en todo. Me sentí muy en casa desde el primer momento aquí en Sevilla. Ahora, además, estaba jugando mucho y la felicidad era plena. Pero te cuento una cosa: yo era feliz en Sevilla hasta cuando jugaba menos al principio… y eso no es nada habitual en un futbolista. Eso significa que la ciudad vale mucho y que la gente de este club te ha acogido de forma sobresaliente.