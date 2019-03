En vídeo, LaLiga (J. 29): La polémica por el posible penalti a Gonalons en el Sevilla 0-1 Valencia

El final partido del Sevilla FC contra el Valencia CF ha venido acompañado de un polémico penalti no pitado por el colegiado González González en los minutos de descuento. El Sevilla FC perdió en el Sánchez-Pizjuán contra un rival directo por la cuarta plaza de LaLiga Santander, el Valencia. La primera parte discurrió de manera igualada para ambos equipos pero a tan solo un minuto del descanso un penalti de Banega sobre Gayá convertido por Parejo inclinó la balanza hacia el lado valencianista (0-1).

Durante la segunda parte, el Sevilla se mostró más agresivo y lanzó en varias ocasiones a puerta, sin conseguir transformar ninguna de ellas. Franco Vázquez, Ben Yedder y Banega tuvieron el gol en sus botas, pero el balón se fue fuera o a las manos del portero en todas las ocasiones.

Con el marcador a favor del equipo dirigido por Marcelino García Toral llegó el partido a los minutos de descuentos, en los que los chicos de Caparrós no cejaron en su intento por batir al meta Neto. En una de las jugadas en el área Gayá parece cometer un penalti sobre Gonalons que el árbitro no pita y que una vez revisado por el VAR se determina que no ha existido. La grada pitó la decisión del árbitro por creer injusta la determinación.

Después del penalti no señalado el Sevilla marcó un tanto que fue anulado por fuera de juego por González González que pitó el final del partido inmediatamente después.