En vídeo, LaLiga (J5): La parada de Vaclik de penalti en el Levante-Sevilla

Aunque Ben Yedder se está llevando todos los elogios al marcar tres goles, también hay que tener muy en cuenta la brillante actuación del meta Vaclik después de parar un penalti importantísimo para las aspiraciones del Sevilla ante el Levante. El partido iba 1-2 a favor de los e Machín y el colegiado decidió pitar penalti al entender que Aleix Vidal había tocado el balón. Morales fue el encargado de tirar la pena máxima y Vaclik de responder con una maestría total. Abajo a la derecha, el checo se tiró y evitó el 2-2.

A partir de ahí, el equipo sevillista ganó en confianza en todas las líneas y llegarían cuatro tantos más. La claridad del marcador y el fuerte calor reinante convirtieron los 30 minutos restantes en un suplicio para los jugadores, especialmente para los del Levante, y fueron dos motivos suficientes para que las gradas del Ciutat de València fueran perdiendo aficionados paulatinamente.

Con el calor apretando, el último cuarto de hora se disputó con un ritmo muy bajo y con el evidente deseo de los dos equipos de que llegase cuanto antes el final del partido, en el caso del Levante para acabar con el martirio que suponía el 1-6 (al final recortaría) en el marcador y en el del Sevilla por tener el objetivo más que cumplido con una goleada histórica.

Los elogios por las actuaciones de Vaclik en el Sevilla no se han dejado esperar. “Estamos hablando de uno de los mejores porteros del mundo. Que jugara en el Basilea, o en la liga suiza, no significa que no tuviera ese nivel. Para nada me está sorprendiendo lo que está haciendo en el Sevilla. Ya lo quisieron fichar varios equipos de la Premier y de la Bundesliga, pero le dijimos a Vaclikque no queríamos que se fuera. Él lo entendió. Lo que pasa es que llegó el Sevilla. Está en un momento excepcional. Con 29 años y las cualidades que tiene le va a ayudar mucho al equipo”, llegó a decir a ABC Georg Heitz, director deportivo que lo fichara para el Basilea.