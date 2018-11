Villanovense-Sevilla: El momento para los menos habituales

Si hay un torneo bonito en España, ese es la Copa del Rey. Por más que se empeñan en ponerle formatos que seducen poco al espectador, lo cierto es que todos los clubes sienten un especial gusanillo cuando se acerca el torneo que más fácilmente te puede poner en la pugna por un título. En el Sevilla, en particular, saben de sobra lo que es jugarse los cuartos en este torneo y disputar el último partido por el título. La campaña pasada, sin ir más lejos, el conjunto de Nervión alcanzó al final, de infausto recuerdo por el desarrollo de los acontecimientos aquella noche en el Wanda Metropolitano. Sea como fuere, el Sevilla regresa hoy en Villanueva de la Serena a una competición de la que es actual subcampeón, y por ende, merece el respeto que de por sí ya le tienen en todos los campos de España.

Como es habitual en estos sorteos de la primera ronda para los equipos de primera división que juegan en Europa, el rival no llama mucho la atención. El destino deparó que el Sevilla deba viajar hasta Extremadura para medirse al Villanovense, que juega en el grupo IV de Segunda división b, y donde se enfrenta, por ejemplo, al filial del conjunto de Nervión. Estas citas siempre se aprovechan para sacar un once lleno de menos habituales, incluso de aquellos que no han jugado ningún minuto. También suelen aparecer nombres de canteranos que se foguean en partidos oficiales con el primer equipo. La misión principal de Pablo Machín con sus jugadores es que estos no se confíen en demasía a pesar de su manifiesta superioridad.

«El equipo lo tiene claro. Quizá al entorno hay que recordarle que el martes el Atlético y el Valencia lo pasaron francamente mal… si no estamos en un nivel óptimo que roce el cien por cien de nuestra capacidad podemos encontrarnos con una sorpresa. Ya tenemos otras competiciones donde se ha rotado y el equipo sigue siendo competitivo. Tenemos la obligación de ganar y los jugadores mañana —por hoy— me van a corroborar que pueden estar para cualquier competición», señaló el preparador soriano. Dejó claramente el mensaje de que no quiere a nadie saliendo a verlas venir o no tendrá más opciones en el futuro. Habitualmente, estos duelos de ida en territorio del rival de menos entidad se los toma el Sevilla con la suficiente seriedad para llegar al choque de vuelta de dentro de un mes (cosas del calendario del fútbol español) con la mente puesta en hacer un entrenamiento con público.

Once con novedades

El once que pondrá en liza Pablo Machín contará a buen seguro con caras que habitualmente no se ven en los equipos titulares. La primera será la de Juan Soriano, inédito hasta ahora ya que todo lo ha jugado Vaclik. El portero tendrá sus primeros minutos, como también se espera que los tenga Escudero en el carril izquierdo, una vez superada la lesión que se produjo en la segunda jornada de LaLiga con el Villarreal. La defensa será inédita con la presencia de Sergi Gómez, Amadou y Gnagnon. Las lesiones de Kjaer y Mercado harán que el mediocentro baje al eje de la zaga. Otra gran novedad estará el centro del campo, donde Borja Lasso gozará de sus primeros minutos esta campaña, seguramente acompañado por Roque Mesa. En ataque se espera que el gol esté a cargo de Luis Muriel y Quincy Promes. Habrá que esperar si Mena o Javi Vázquez pueden actuar de inicio o esperarán su opción desde el banquillo.

Villanovense: Barrantes; Sergio, Esteban, Espín, Tapia; Poley, Pajuelo; Leandro, Raíllo, Xiscu; y Carrasco.

Sevilla FC: Juan Soriano; Gnagnon, Amadou, Sergi Gómez; Aleix Vidal, Roque Mesa, Borja Lasso, Mena, Escudero; Promes y Muriel.

Árbitro: Iglesias Villanueva (Comité Gallego)

Estadio: Municipal Villanovense. 16.15 horas. BeIN LaLiga Max 1