Wöber aumenta la lista de lesiones y los problemas para Caparrós

El duelo del pasado domingo ante el Valencia trajo más noticias negativas para el técnico del Sevilla, Joaquín Caparrós, al margen de la primordial y evidente, la pérdida de los tres puntos ante un rival directo. Y es que el duelo lo acabó lesionado el central austriaco Maximilian Wöber, cuyas pruebas realizadas ayer determinaron que sufre una rotura del menisco interno de la rodilla derecha, lesión de la que tendrá que ser intervenido en Vitoria hoy por el doctor Mikel Sánchez. Este percance le mantendrá fuera de los terrenos de juego un mínimo de un mes, por lo que su ausencia en partidos clave para el Sevilla en las semanas venideras queda totalmente descartada. Se garantiza su ausencia en los choques ante Alavés, Valladolid, Betis, Getafe, Rayo y Girona. Es decir, un mínimo de seis de los nueve duelos que restan para acabar la temporada.

Ante esta tesitura, Joaquín Caparrós cuenta con una ausencia destacada para sus variantes defensivas, ya que venía usando al austriaco tanto para el centro de la defensa como, tal y como hizo ante el Valencia, lateral izquierdo ante la ausencia de Escudero. No es amigo de pararse a lamentarse el preparador utrerano con los que no están, y ya tendrá que ir pensando en los posibles relevos en futuras convocatorias y onces iniciales para los importantes partidos que se avecinan. Lo bueno para el técnico es que Sergio Escudero ya parece recuperado de su lesión y podría estar este mismo jueves ante el Alavés, por lo que el mayor inconveniente quedaría resuelto. Más aún si cabe ante la situación de infrautilización que vive el brasileño Guilherme Arana, con el que no contaba Pablo Machín, y con el que tampoco parece que vaya a contar Caparrós.

No es que Wöber fuera un baluarte de la zaga sevillista, en la que no era habitualmente titular, pero sí era la primera elección para las ausencias que pudieran producirse en el centro de la defensa o en el lateral. Para la zona central quedan ahora como recurso a los habituales titulares (Carriço, Sergi Gómez y Mercado) Simon Kjaer y Joris Gnagnon, dos que han ido desapareciendo del once por diversos problemas. El internacional danés no ha vuelto a jugar desde su actuación en la vuelta de los octavos de final de la Liga Europa en Praga, y su tragicómico intento de despeje en el gol que le dio el billete a cuartos a los checos. Por otra parte, Gnagnon no juega un minuto desde que se lesionara la semana posterior al Sevilla-Athletic de vuelta de los octavos de final de la Copa del Rey. Su recuperación ha sido más tardía de lo esperable y visto el lento proceso de adquisición de forma física óptima que tiene el jugador, su presencia de aquí al final de temporada va a ser complicada, salvo gran bajón de sus compañeros de demarcación.

La lesión de Wöber se une a la larga lista de infortunios en materia de salud que ha vivido el equipo sevillista en la presente campaña. Desde que empezara Sergio Escudero en la jornada 2 ante el Villarreal, y hasta la del austríaco, varios jugadores se han visto afectados por percances de carácter traumático. Así, también cayeron Maxime Gonalons (en dos ocasiones), Ibrahim Amadou, Gabriel Mercado y Nolito. Otro que lleva varias semanas fuera del equipo es el portero Tomas Vaclik, afectado de una contusión en el costado derecho que le afectó a una costilla, y que ha propiciado que por la portería hayan pasado ya Juan Soriano y, en última instancia por la sanción del canterano, Javi Díaz.

Para el duelo ante el Alavés, sí contará con varias buenas noticias Caparrós, que recupera para la cita a Pablo Sarabia, Juan Soriano y Sergio Escudero. Munir, que andaba renqueante a principios de la semana, ya se ha incorporado al grupo y podrá ser convocado también si así lo estima el preparador utrerano.