Wolves – Sevilla FC: Ante el lobo sin piel de cordero

Agarrado a la enorme exigencia de siempre, pero sin olvidar la humildad y el respeto por el adversario. La fórmula resulta inalterable para este Sevilla que nunca se conforma y siempre quiere más. Por si había algún despistado, Monchi se encargó de refrescar los códigos en las vísperas: «Nunca nos vino bien vender la piel del oso antes de cazarlo y ejemplos tenemos recientes que seguro están en nuestras cabezas», transmitió el director deportivo, en clara alusión a los inesperados batacazos del Sevilla en su historia rayana, llámense Leicester, Slavia de Praga o, sin ir más lejos, Mirandés este mismo curso. Desde luego, jugando como lo hizo ante la Roma la semana pasada, no habrá rival que le tosa a la escuadra de Lopetegui. Veremos. Hoy comienza para el Sevilla la apasionante ‘final a ocho’ de Alemania, en la que el rey del torneo va a pelear con toda su alma, seguro, por el sexto entorchado. No hay margen de error. El que pierda, a casa. El que avance se verá las caras en semifinales con el Manchester United, que ayer sufrió de lo lindo para eliminar al Copenhague, en la prórroga y de penalti (1-0). A las 21.00 horas, echará a rodar el balón en el MSV Arena de Duisburgo, donde los nervionenses dirimirán su pase contra el Wolverhampton. El oponente no es un oso, como advirtió Monchi, sino un lobo hambriento que renuncia a cualquier piel de cordero. Los Wolves irán a por todas. No lo esconden. El multimillonario proyecto del magnate chino Guo Guangchang, en estrecha alianza con Jorge Mendes, se quedó sin la sexta plaza de la Premier en la última jornada, fuera de competiciones europeas, así que la única vía de éxito que otean es la de tocar plata en la final de Colonia y obtener billete para la Champions. Como para no ‘morder’.

«Queremos lograr grandes cosas. Sabemos que podemos hacerlo. Queremos más», ha expresado el líder de los Wolves, Raúl Jiménez, artillero internacional mexicano que suma 27 goles esta temporada y principal amenaza a neutralizar esta noche por la sólida zaga de los de Lopetegui. Pero susto, de verdad, es el que da este Sevilla FC tremendamente equilibrado y en un punto físico que intimida a cualquiera, amén de lucir siempre la vitola de favorito cada vez que compite en «su» Liga Europa, de la que es el incontestable dominador histórico con cinco trofeos en el siglo XXI. El conjunto blanquirrojo, cuarto en LaLiga (empatado a puntos con el tercero, el Atlético), ya tiene el sobresaliente en la hojilla de notas y el pasaporte Champions en el bolsillo… pero no se acomoda. Busca ahora con ahínco la matrícula de honor, el prestigio mayúsculo en tierras germanas.

Monchi y Lopetegui han sabido dotar al grupo de ese carácter insaciable. La voracidad con la que el equipo se empleó contra la Roma en octavos, a la que superó de principio a fin, no deja lugar a la duda e invita al optimismo entre los sevillistas. El plantel no perdió un ápice de concentración ni se desenganchó tras la semana de vacaciones que gozó a la conclusión de LaLiga. Todo lo contrario. Volvió más fuerte. Y toreando el complejo revés del positivo en coronavirus de Gudelj, así como los contratiempos derivados que condicionaron el desarrollo normal de los entrenamientos. El Sevilla FC parece crecerse siempre ante la adversidad.

En cuanto al once, Julen Lopetegui no tiene previsto hacer excesivos cambios respecto al equipo que dispuso el pasado jueves frente a la AS Roma. El centrocampista serbio Nemanja Gudelj es la única baja del preparador guipuzcoano. Las posibles novedades podrían llegar en la zona atacante, con chance para Munir y De Jong de entrar en el equipo. Más complicado que el marroquí lo tiene desde luego el punta holandés, ya que En-Nesyri firmó un notable encuentro en los octavos de final, con gol incluido, y pide a gritos la continuidad en la alineación como referente ofensivo. Por lo demás, tanto la defensa como el centro del campo parecen intocables en el esquema del técnico vasco.

Por su parte, el Wolverhampton acumula ya casi 60 partidos y trece meses compitiendo (comenzó la temporada en julio del año pasado con las previas de la Europa League). El equipo inglés no estaba en unos cuartos continentales desde la Copa de la UEFA 1971-72, edición en la que terminó subcampeón tras caer ante el Tottenham Hotspur en la final, a doble partido por entonces. Los de Nuno quieren reverdecer viejos laureles. Llegan avalados por su gran papel en el torneo y por valiosos triunfos cosechados en esta larga campaña, como las dos victorias conseguidas ante el Manchester City de Guardiola en la Premier League.

Con marcado tono portugués, Nuno tirará de su guardia pretoriana. Los Moutinho, Rubén Neves y Diogo Jota (todos compatriotas lusos), junto a la potencia del español Adama Traoré y la inspiración arriba de Raúl Jiménez (27 goles lleva esta temporada), intentarán resquebrajar el muro sevillista. Nuno tendrá dos bajas. No podrá contar con Jonny Otto, lesionado de gravedad en la rodilla ante el Olympiacos en octavos, ni con el sancionado Podence.

FICHA DE LA PREVIA:

Wolverhampton Wanderers: Rui Patricio; Boly, Coady, Saïss; Doherty, Dendoncker, Moutinho, Rubén Neves, Vinagre; Diogo Jota y Raúl Jiménez.

Sevilla FC: Bono; Navas, Diego Carlos, Koundé, Reguilón; Fernando, Jordán, Banega; Ocampos, Munir y En-Nesyri.

Árbitro: Daniele Orsato (Italia).

Estadio: MSV Arena de Duisburgo (Alemania). Cuartos de final de la Europa League. Ronda a partido único.

Televisión: Movistar Liga de Campeones (Dial 50).