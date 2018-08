Zalgiris-Sevilla (0-5): Dulce pase al play off sobre la hierba artificial de Vilna

Zalgiris Vilnius 0 Sevilla 5 Zalgiris: Bartkus; Baravykas, Mbodj, Tomic, Slijngard; Antal, Manzorro (Simkus, m. 53), Blagojevic, Mikoliunas (Nyuiadzi, m. 46); Simkovic y Ogana (Malec, m. 64). Sevilla FC: Vaclik; Gnagnon, Carriço, Sergi Gómez; Aleix Vidal, Amadou, Banega (Berrocal, m. 54), Escudero (Arana, m. 46); Sarabia (Muriel, m. 46), Nolito y Ben Yedder. Goles: 0-1, m. 5: Nolito. 0-2, m. 6: Sarabia. 0-3, m. 43: Sarabia. 0-4, m. 79: Arana. 0-5, m. 82: Nolito. Árbitro: Enea Jorgji (Albania). Mostró cartulina amarilla a Arana. Estadio: LFF Stadionas de Vilna (Lituania). Partido de vuelta de la Q3 de la UEFA Europa League.

El Sevilla vapuleó al Zalgiris en el LFF Stadionas con un contundente 0-5. Los de Machín no tuvieron rival en ninguna fase del partido y dejaron meridianamente clara la tremenda diferencia de calidad y pegada existente entre un equipo y otro. Sarabia y Nolito, ambos con doblete, y Arana, que firmó un tanto de bella factura, fueron los autores de los goles nervionenses. En el play off de la Europa League esperan los checos del Sigma Olomouc, último escollo antes de la fase de grupos de este bello torneo del que el Sevilla es pentacampeón. Primero, toca empezar LaLiga este fin de semana en el feudo del Rayo.

El preparador soriano realizó varias rotaciones en su formación inicial, teniendo en cuenta el desgaste de la Supercopa y el debut liguero del equipo el próximo domingo en Vallecas. Salieron del equipo hasta seis hombres que fueron titulares en Tánger (Mercado, Kjaer, Navas, Roque Mesa, Mudo Vázquez y Muriel) para dejar su sitio a los Gnagnon, Carriço, Aleix Vidal, Amadou, Nolito y Ben Yedder. El técnico, por tanto, cambió a más de medio equipo. Donde no hubo relevo alguno fue en la portería. Vaclik, intocable para Machín entre los palos.

No miedo, pero sí había cierto respeto en la previa por la contingencias que pudieran derivar de jugarse el pase sobre una hierba artificial que ni siquiera era de última generación. Hubo incluso quien habló de “encerrona”, pero la realidad es que el Sevilla impuso su ley y su manifiesta superioridad desde el arranque del choque en Vilna. El Zalgiris salió demasiado atrás, temeroso, y el equipo de Nervión se lo comió sin contemplaciones.

A los cinco minutos, los de Machín asestaron el primer golpe por medio de una rápida combinación desde la derecha entre Ben Yedder y Sarabia. El madrileño, que está en todas, validó la jugada asistiendo con precisión a Nolito para que éste batiera a Bartkus. 1-0. Sin sudar. Y sólo un minuto después, les iba a caer el segundo a los lituanos. Esta vez fue Aleix el que cabalgó por la diestra para servirle el gol a Sarabia. El ex del Getafe remató de primeras, con un toque muy sutil, para superar al guardameta del Zalgiris. Apenas terminaba el público de acomodarse en sus asientos cuando la eliminatoria ya estaba finiquitada.

Los locales no cruzaban la línea de medios. Banega movía la bola a su antojo en la zona ancha sin oposición. Y Amadou, viendo que no tenía trabajo en la resta, subía una otra vez para gustarse en el frente de ataque. Es un portento físico el franco-camerunés. Nolito, animado en la primera parte, disfrutó de un par de ocasiones más para engordar su cuenta particular y la de su equipo. Hasta el minuto 34 no tuvo que intervenir Vaclik, que exhibió una magnífica respuesta para evitar el tanto de los lituanos y corrigió de paso el despiste en cadena de la zaga sevillista. Un espejismo… en el tramo final de la primera mitad, quién si no, Pablo Sarabia, en estado de gracia, puso en el marcador el 0-3 con un espléndido latigazo desde la frontal. Paseo nervionense.

Con todo decidido, Machín movió piezas en el descanso para repartir minutos. El hombre del partido, Sarabia, así como Escudero, dejaron su sitio en el campo a Muriel y Arana, respectivamente. El brasileño firmó alguna que otra buena carrera hasta la línea de fondo con centro al área… es lo que le pide el entrenador. Que se suelte. Aún tiene que agarrar más confianza, pero va a más.

En esta segunda parte, el Sevilla salió algo más relajado y el Zalgiris lo aprovechó con un remate al larguero de Baravykas y otro potentísimo disparo de Simkovic que Vaclik, siempre atento, desvió a córner. Eso fue lo que dio de sí la tímida reacción de los locales. El Sevilla les bajó pronto los humos con dos nuevos tantos. El 4-0 lo firmó Arana a diez minutos del final. Un golazo. El brasileño basculó para sacarse de encima a su par y de un zurdazo dejó perplejo al portero lituano, que solo pudo recoger la bola del fondo de las mallas. Y Nolito, tras un servicio de Amadou, hizo el quinto. Doblete para el sanluqueño en el LFF Stadionas. Fue el fin de fiesta. El Sevilla está en el play off. Y este domingo, el debut en LaLiga.