Zidane y sus variaciones en el sistema para el partido ante el Sevilla

Problemas para Zidane antes de medirse al Sevilla. Al Real Madrid, Zidane le busca una vuelta de tuerca sin renunciar a protegerse, como ya hizo en pretemporada, con un sistema con tres centrales o pasar a un trivote más defensivo en el centro del campo con el regreso de Fede Valverde ya recuperado. Por ahí perdió la batalla de París, condicionado por la mala planificación de la plantilla y las bajas en la medular.

Con el orgullo herido llega el Real Madrid a un estadio, el del Sevilla, donde perdió en siete de sus diez últimas visitas ligueras. Para los optimistas el escenario perfecto para levantarse en una semana importante en la que encara dos salidas ligueras de nivel, tras el Sánchez Pizjuán el Wanda Metropolitano (en medio recibe en casa al Osasuna). Saldrá reforzado o definitivamente tocado Zidane de estos duelos. Buen conocedor del entorno madridista y todo lo que conlleva los malos resultados.

El fútbol no entiende de memoria, solo de presente, y Zidane comienza a convivir con el nombre de José Mourinho como el salvador a la primera crisis del curso, que no es más que la continuación de lo vivido la pasada temporada. La encara con las importantes bajas de Modric, Isco, Marco Asensio y Marcelo. Recupera al capitán Sergio Ramos y Nacho. Tras dos partidos desde su regreso, los focos apuntan a Eden Hazard, obligado a mejorar sus prestaciones y ejercer un liderazgo que aún no ha aparecido del elegido nuevo referente madridista. Su titularidad es una de las dudas que debe despejar Zidane según el perfil de equipo que busque. Si apuesta por los mejores en el aspecto físico, el belga no está en este momento entre ellos.

En función de la apuesta táctica de Zidane apostará por un once u otro. Si se decanta por tres centrales junto al regreso de Ramos se mantendría en el once Militao. La banda izquierda será para Mendy. El tridente Hazard, Bale y Benzema se trastocaría si el belga inicia desde el banquillo para dar entrada a jugadores que trabajen más en defensa como Lucas Vázquez.