Fútbol Adebayor relata su intento de suicidio: «Lo tenía todo listo para irme»

Emmanuel Adebayor, exfutbolista del Real Madrid, ha relatado al diario británico Daily Mail lo cerca que estuvo del suicidio cuando era un adolescente de 16 años. El delantero togolés acababa de llegar a Europa para enrolarse en el Metz francés, y el brusco cambio de vida y la difícil adaptación a otro continente le llevaron a querer quitarse la vida: «Todo lo que quería hacer era ayudar a mi familia, pero me presionaron mucho y no pude soportarlo. Recuerdo sentarme en mi cama una noche y solo pensaba: '¿Qué estoy haciendo aquí? Nadie está contento conmigo, así que, ¿para qué sirve vivir?».

«Había una farmacia debajo de mi apartamento», continúa Adebayor. «Compré paquete tras paquete de pastillas. En la farmacia no me las querían vender, por lo que dije que era para un organización benéfica en Togo. Lo preparé todo, me bebí todo el agua... Lo tenía todo listo para irme».

Antes de tomarse las pastillas hizo una llamada telefónica a un amigo que le hizo cambiar de planes: «me dijo que no me apresurara, que tengo cosas por las que vivir: "Me dijo que tenía el potencial de cambiar África. Eso me hizo abandonar la idea de irme. Pensé que Dios debía estar guardando algo».

En la entrevista, Adebayor, que completó una extensa carrera en clubes como el Mónaco, el Arsenal o el Manchester City, habló también de su etapa en el Real Madrid, a donde llegó cedido en 2011 como Mourinho como entrenador. «Mourinho era la antítesis de Wenger. Un día que ganábamos 30 al descanso Mourinho entró en el vestuario y se volvió loco. Dio una patada a una nevera, tiró agua y nos 'mató' a todos. A Cristiano, después de anotar un hat-trick le dijo: «Todos dicen que eres el mejor del mundo, pero estás jugando mal. Demuéstrame que eres el mejor».