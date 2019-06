Real Madrid Adiós a Vázquez, el hombre que vivió el renacimiento del Madrid con Di Stéfano y Gento El gaditano ganó la Liga 1953-54 con las dos figuras, que recuperaron para el club blanco un título que no celebraba desde 1933

Cuando el madridismo escucha la tontería de ser llamado el equipo del gobierno en la época de Franco, da pena esa envidia, porque los hechos fueron totalmente diferentes. El Real Madrid no ganó ni una Liga hasta 1932, en plena República. Y obtuvo su segundo campeonato español en 1933, en esa misma etapa de la República. La guerra civil española acabó en 1939 y el club blanco, ese que era del gobierno de Franco, no obtuvo una Liga ¡hasta 1954! Para ser el equipo del gobierno, que mal lo hacían las dos partes ¿no?

El Real Madrid ganó sus dos primeras Ligas en 1932 y en 1933, en plena República. Y no obtuvo su tercer campeonato hasta 1954, cuando Bernabéu fichó a Di Stéfano y Gento y revolucionó la visión del fútbol y la ambición del propio Real Madrid

El Real Madrid conquistó su tercera Liga en la campaña 1953-1954 gracias al fichaje de Di Stéfano por parte de Santiago Bernabéu. El delantero argentino revolucionó el fútbol y nuestra Liga. Y también conquistó ese título gracias a la irrupción de Gento, que venía de Santander para correr como un galgo por todo el mundo, dar pases certeros y marcar goles.

Después, unos meses más tarde, Bernabéu viajó a París para fundar la Copa de Europa junto al diario «L'Equipe». Franco se opuso a ese viaje porque no quería que el Real Madrid apoyara la nueva competición europea. Bernabéu, de todos modos, llegó a París por tren y en Hendaya telefonéo a Franco para decirle que iba a París y que si no quería, que le detuvieran. No le detuvo. Siguió viaje. Y creó la mejor competición del planeta. Y el Real Madrid se convirtió en el mejor equipo del mundo, con la obtención de trece Copas de Europa. El torneo que todos desean conseguir. Para ser «el equipo del gobierno» (?), las relaciones de Franco con Bernabéu no eran preciosas, no.

Todos los datos rebaten la tontería y demuestran la realidad: el Real Madrid se hizo grande gracias a Bernabéu, a su visión adelantada de futuro, a la construcción de un gran estadio y a los fichajes de los mejores jugadores del mundo, empezando por Don Alfredo. Florentino Pérez sigue ese mismo sendero.

Ayer murió Juan Vázquez Toledo, un jugador que vivió ese triunfo en 1954 tras 21 años sin Liga. Fue compañero de Di Stéfano y de Gento en aquel año grandioso que marcaba el comienzo de una era, de un cambio en el fútbol y en el Real Madrid.

El centrocampista ha fallecido a los 89 años de edad. Nació en La Línea de la Concepción (Cádiz) en 1930 y llegó en 1953 al club blanco, con el que conquistó esa Liga 53-54. Después firmó por la Unión Deportiva Las Palmas.

Vázquez, como se le conocía futbolísticamente, estuvo durante cuatro campañas en Las Palmas y luego militó en el Granada, el Córdoba y el Badalona, donde acabó su carrera deportiva. Su mayor éxito fue aquella Liga, la que transformó al Real Madrid en el grande que es hoy.