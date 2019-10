Real Madrid Areola, imbatido e invicto en el PSG y en el Real Madrid El «hombre feliz» suma 315 minutos sin haber sufrido un gol. Jugó dos partidos con el PSG y ganó. Lleva otros dos en el Real Madrid y sigue sin recibir un tanto

Tomás González-Martín @tgm46 Actualizado: 05/10/2019 01:44h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Es un jugador muy alegre. No siente presión. Disfruta de todo. Hoy será titular con el Real Madrid con los aplausos del público, que el martes le premió con ellos tras salar el 0-3 ante el Brujas. Al final del encuentro, a pesar del 2-2, también fue despedido con palmas.

Areola: «Me gusta el baloncesto y por eso tengo algunos gestos del baloncesto (el balón que cazó al vuelo por alto, con un brazo, sin mirar, ane el Osasuna). Hago este gesto desde pequeño pero también lo he trabajado con el entrenador de porteros de la selección nacional». Ese gesto sorprendió gratamente a la afición blanca, pues demostraba una seguridad impresionante

Debutó frente al Osasuna seis días antes, 2-0, y sus palabras fueron pronósticos de lo que sucedería pocas fechas más tarde. «Estoy muy feliz por debutar con el Real Madrid en el estadio Santiago Bernabéu y muy contento por mí y por el equipo, pues no me han marcado y hemos ganado». Así continúa, imbatido e invicto. «Pisar este césped por primera vez con la camiseta del Real Madrid es para estar muy orgulloso. Espero tener más partidos y aprovecharlos. Es mi familia la que me da fuerzas y se lo dedico a mis padres y a mi mujer». Claro que los ha aprovechado. Hoy juega el tercer partido con el conjunto blanco, apoyado por la grada».

«Me gusta el baloncesto y por eso tengo algunos gestos del baloncesto (el balón que cazó al vuelo por alto, con un brazo, sin mirar, ante el Osasuna). Hago este gesto desde pequeño pero también lo he trabajado con el entrenador de porteros de la selección nacional». Ese gesto sorprendió gratamente a la afición blanca, pues demostraba una seguridad impresionante.

Seis días más tarde se llevó los aplausos del Bernabéu ante el Brujas, contraste con los pitos a Courtois. El único disparo que el internacional francés ha recibido entre los tres palos como madridista fue el que hubiera sido el 0-3 del Brujas, de Dennis, que anotó los dos anteriores. Anteriormente mantuvo la portería a cero ante el Osasuna, 2-0, también en Chamartín. Hoy quiere sostener ante el Granada esa condición de imbatido e invicto que rige su temporada.

Suma en realidad cuatro encuentros oficiales invicto e imbatido, pues con el PSG ganó dos en la presente campaña y tampoco soportó ningún tanto en contra. Venció, con el equipo parisino, 3-0 al Nimes y 4-0 al Toulouse.

Deschamps cuenta con él en la selección francesa. Sus encuentros con el Real Madrid le han permitido recibir una nueva llamada del seleccionador de Francia. Deschamps advirtió que su continuidad n el equipo nacional dependería de su participación en el Real Madrid y de momento las cosas van bien. Areola se irá mañana por la tarde a Clairefontaine para medirse, en el periplo de selecciones, a Islandia (viernes, 11 de octubre) y después a Turquía (el lunes 14 octubre).