Carvajal, listo para jugar en su tierra, Leganés

Dani Carvajal está preparado para reaparecer. Desea jugar en su tierra, en su Leganés del alma, la ciudad donde nació. Su lesión ha permitido a Odriozola disputar una serie de partidos en los que ha demostrado, una vez más, su poderío físico, su capacidad ofensiva, sus centros de gol y su resistencia inagotable. Carvajal también posee esas virtudes. El lateral derecho del Real Madrid está bien cubierto para un lustro.

Marcos Llorente también se encuentra listo para jugar. El centrocampista no disputó el último partido, por una sobrecarga, y quiere hacerlo en Butarque, donde el Leganés ha rendido homenaje a Héctor del Mar, el hombre del gol, querido compañero y amigo de tantos lustros.

Vinicius quiere volver al fútbol en Vallecas, el 28 de abril, pero quizá espere una semana más y reaparezca en el Bernabéu, frente al Villarreal. El brasileño, imagen de la selección de su país, es uno de los estandartes del Real Madrid de la próxima campaña, en una delantera integrada por Hazard, Benzema y la joven estrella . Buen triunvirato. Tres jugones, con Benzema como un nueve con alma de diez.

Ramos, lesionado en el sóleo, no estará en Butarque. Varane y Nacho serán los centrales. Tampoco apunta a titular Courtois, que continúa con su proceso de recuperación y no forzará. El guardameta belga y Vinicius aún no han jugado con Zidane por culpa de sus dolencias.