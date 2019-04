Real Madrid Casemiro: «El Real Madrid volverá, siempre vuelve» El centrocampista subraya que «esta temporada no fue buena, pero estos jugadores hemos ganado cuatro Champions, una Liga y todos los stítulos»

Tomás González-Martín @tgm46 Actualizado: 11/04/2019 17:00h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Casemiro habló claro hoy del Real Madrid. Embajador de Nordic Life, agua noruega siempre embotellada en cristal, comentó a la prensa que entiende a la críitica cuando es respetuosa, para admitir que este equipo campeón ha hecho una mala temporada, «pero volverá, porque el Real Madrid siempre vuelve. Este club siempre exige lo mejor y estamos obligados a darlo todo hasta que termine la temporada», dijo el centrocampista. Casemiro repasó la actualidad del Real Madrid en el acto publicitario: «Aún tenemos siete partidos y tenemos que hacerlo bien porque este club siempre exige lo mejor y está obligado a darlo todo. Sabemos que la Liga es muy difícil, pero tenemos siete partidos para hacerlo bien y por el orgullo de esta camiseta. Si la gana el Barcelona le daremos la enhorabuena, pero nosotros queremos darlo todo. Es una motivación y un sueño salir de mi ciudad y llegar al Real Madrid. Entrenar cada día aquí es un sueño y ganar todos los títulos con este club es un sueño más. Pero este club siempre quiere ganar, me lo ha enseñado, y siempre quiero ser el mejor para ayudar a mis compañeros y al club. Si echas la vista atrás 20 años no pensaría jugar ni un amistoso con el Real Madrid. Ahora tenemos 7 partidos por delante y queremos ganarlos».

Elogió a Benzema: «Es un nueve con alma de diez. Hablamos del jugador que es y de la temporada que está haciendo, que para mí es la mejor desde que estoy aquí, pero además es una grandísima persona y una persona leal y un jugador leal. Hay que darle la enhorabuena por todo». Y a Marcelo: «En este club cuando perdemos lo hacemos todos y cuando ganamos también. Es un grandísimo jugador y hace cinco meses fue elegido el mejor lateral izquierdo del mundo. Para mí lo sigue siento y tengo mucho cariño hacia él. Hemos fallado todos».

Avisó: «El Real Madrid siempre vuelve y ahora digo además que estamos cogiendo aire para volver. Siempre va a haber crítica si juegas en el Real Madrid, pero pido respeto porque en los últimos cinco años esta plantilla ha ganado 4 Champions League. Seguro que volveremos. Siempre le digo a la afición que el Real Madrid siempre vuelve y ahora digo además que estamos cogiendo aire para volver». Valoró a Vinicius: «Ha demostrado que es un jugador del nivel del Real Madrid y un jugador del Real Madrid puede jugar en cualquier club del mundo y en cualquier selección. Es un grandísimo futbolista. Si llega a la Copa América estará preparado».

Habló sobre los pitos a Bale: «Es un jugador con experiencia y sabe lidiar con todo. Al final te acostumbras a la presión y hay que saber lidiar con la presión de jugar en el club más grande del mundo. Cuando pitan a un compañero nos pitan a todos porque pensamos como grupo y plantilla. Afecta a un jugador, pero también a todos. Puede que no haya hecho una buena temporada, pero este club te exige lo mejor y no debemos olvidar que nos ha dado muchos títulos y goles». Analizó la ristra de refuerzos que se apuntan al Real Madrid: «En el Real Madrid siempre tienen que estar los mejores del mundo. No soy yo quien ficha, lo hace el presidente con su grupo de trabajo. No puedo hablar de jugadores que no están en nuestra plantilla. Cualquier jugador bueno será bienvenido, pero tenemos una plantilla muy buena y pensamos como un grupo».