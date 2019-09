Champions League | PSG-Real Madrid Zidane: «A Benzema lo quiero siempre en mi equipo» El entrenador del Real Madrid vuelve a elogiar la figura de su delantero centro

Dijo Tuchel, el entrenador del PSG, minutos antes de que hablara Zidane en la sala de prensa del parque de los Príncipes, que Benzema era uno de los jugadores más infravalorado del mundo. El técnico blanco recogió el testigo y continuó con los piropos a Karim, ahora mismo el líder de este Real Madrid: «A Benzema lo quiero siempre en mi equipo. No es solo ahora, es también anteriormente que ha demostrado qué clase de jugador es. Ahora marca más, pero siempre he dicho, y él también, que no es lo más importante. Es un jugador de equipo y lo demuestra en cada partido».

Zidane afronta el estreno de Champions con la prudencia de medirse a uno de los grandes favoritos pero con el optimismo de dar un golpe en la mesa: «Podemos hacerlo mejor y ese es el objetivo. Estamos listos ante un gran rival que cada año va a más, aunque a veces no tiene los resultados que se esperan. Es verdad que con Cavani, Neymar y Mbappé son mejores pero están a un gran nivel también sin ellos», reflexiona el entrenador del Real Madrid.

Mendy, Militao, Bale y Hazard podrían ser las novedades en el once respecto al duelo del sábado pasado contra el Levante. El belga podría debutar oficialmente como titular: «Es un futbolista determinante. Un jugador que puede hacer en poco espacio la diferencia. No quiero compararlo con Cristiano pero si puedo decir que va a ser un jugador muy importante en el Madrid y su futuro va a ser formidable. Tiene carácter y personalidad y si le dan tiempo y le dejan instalarse ya verán lo que es capaz de hacer».

Zidane también tuvo palabras de elogio para James, cuyo inicio de temporada ha sido brillante: «Cuanto más cerca del área más fácil para es pero lo importante es que está bien y ofensivamente no tengo nada que decirle». Y para Keylor, rival con morbo mañana en la portería gala: «LE tengo respeto y admiración y mañana después del partido le desearé suerte».