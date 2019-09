Seguir Rubén Cañizares @Ruben_Canizares Madrid Actualizado: 30/09/2019 13:56h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

En un fase inicial de seis partidos, cualquier derrota te deja sin comodines, si además esa derrota de produce en la primera jornada, de goleada y ante el rival más fuerte, el problema se acentúa. No tiene margen de error el Real Madrid tras el sonrojante 3-0 en París contra el PSG que le ha hecho espabilar en Liga, y que ahora le obliga a hacerlo en la Champions: «No empezamos bien la Champions. La derrota fue dura, nos dolió bastante, es la verdad. Ahora estamos cuartos de grupo y desde entonces hemos jugado bien defensivamente y henos hecho las cosas bien, pro hay que seguir mejorando. Mañana hay que sumar sí o sí»

Zidane, igual que en los malos momentos no ha perdido la calma, tampoco se viene arriba ahora tras dos semanas de cambio radical en las que los blancos se han puesto líderes en la Liga. Valora el trabajo grupal y niega haberse hecho defensivo: «Tenemos que mostrar solidez y fuerza cuando no tenemos balón, y con el balón debemos provocar al adversario y crear ocasiones. Cuando no tiene balón debes estar fuerte y cuando lo tienes hacer daño al rival, pero lo primero no es impedimento para lo segundo. Estamos contentos pero mañana tenemos que pensar que el partido es muy muy importante para sumar».

Antes de Zidane, habló Hazard, que hizo autrocrítica, y Zidane estuvo muy cariño con el belga: «No soy quién para dar consejos a Hazard. Sabemos qué jugador es. Queremos más de él, pero hay que estar tranquilos. Va a triunfar en el Madrid, seguro. A mí me pasó lo mismo, pero yo estaba muy tranquilo. Sabía que iba a funcionar. Fue peor cuando llegué en Italia, porque ahí tardé tres meses, en el Madrid un poco menos. Hazard va a ser importante. No estoy preocupado, hay que tener calma».

Por último, Zidane reconoció que quizás sería bueno darle descanso a Ramos, pero que no es el momento, y le mandó un mensaje de ánimo a Brahim, que ni siquiera logra entrar en las convocatorias: «Es verdad que es jodido para Brahim no estar convocado. Él entrena y quiere estar, pero el plan con él es que tiene que estar preparado. Ha tenido dos lesiones pero ya está bien, y teniendo 25 jugadores hay que dejar jugadores fuera de la convocatoria. La temporada es larga y seguro que el momento de Brahim llegará».