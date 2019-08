Real Madrid Courtois enseña el «1» El belga fue felicitado por sus compañeros; cuatro intervenciones fundamentales salvaron al equipo en momentos decisivos

Tomás González-Martín @tgm46 Actualizado: 18/08/2019 02:04h

La experiencia de tantas décadas en el Real Madrid dicta que la dura competencia entre Courtois y Keylor por la titularidad de la portería es buena inicialmente, porque pone a los dos guardametas en plena forma en esa lucha por ser el número uno, pero con el paso del tiempo tanta rivalidad al máximo nivel no es conveniente. Llegan las lesiones en esa pelea constante por jugar (los dos las han sufrido) y el equipo necesita saber quien es definitivamente el titular.

Sucedió también con Benzema e Higuaín. Esta temporada, Courtois era el elegido, en una planificación de futuro, para ser el primer cancerbero, pero Navas no se rinde. Ayer, el belga comenzó la Liga en el once. Y se puso el «1» en el césped de Balaídos con una actuación soberbia.

Fue felicitado por sus compañeros, tanto en el campo como al final del encuentro, gracias a cuatro intervenciones que salvaron al Real Madrid en momentos fundamentales del partido. Cuando le cuestionamos su gran actuación, clave en el resultado, recordó otras anteriores: «Creo que ya lo fui también el año pasado en partidos como el Huesca, el Rayo, la Roma». De sus cuatro intervenciones decisivas, el belga subrayó dos: «Pienso que hice una buena parada en un uno contra uno con el 0-1 y luego, ya con diez hombres nosotros, en inferioridad numérica, saqué una buena mano a un cabezazo que era desde muy cerca y venía muy rápido. Me siento bien, estoy entrenando bien, ayudando al equipo con estas paradas».

La calidad y el momento de demostrarla son aspectos que definen un portero del Real Madrid. Courtois fue ayer tan importante como Bale en el ataque, como Casemiro en el corte y como Kroos en la brillantez. «El de Toni fue un golazo», recalcaba el guardameta.

Courtois lanzó una advertencia para quienes no tienen paciencia con el Real Madrid y le juzgan antes de tiempo: «Hemos trabajado duro y a veces en la pretemporada no salen los partidos como queremos por diferentes factores. La Liga empieza con la primera jornada, no antes». Valoró también la novedad de Bale: «No me sorprendió lo que hizo, es un gran jugador».

Sabe que tiene un gran rival por el puesto, Keylor, el hombre que nunca se rinde: «Lucharé por ganarme cada día la confianza del míster». Y pronosticó: «Tenemos buen equipo y haremos una buena Liga».