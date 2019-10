Real Madrid Courtois está enfermo y el sábado juega Areola El belga es alimentado con suero, comida de hospital, hace un poco de gimnasio y no volverá a pisar el Bernabéu hasta el 30 de octubre

El foco principal del Real Madrid es Courtois. El belga continúa enfermo. Ha perdido dos kilos en estos dos días, desde que fue sustituido en el descanso del partido frente al Brujas.El guardameta es alimentado con suero, toma comida de hospital y realiza solo un poco de gimnasio. En estas condiciones a 48 horas del encuentro frente al Granada, el francés Areola será titular el sábado en la Liga.

Después hay parón de la competición de clubes por el nuevo periplo de selecciones, que dura diez días, y Courtois no volverá a competir en el Bernabéu hasta el 30 de octubre, pues el Real Madrid tendrá dos salidas consecutivas en la liga, en Mallorca el día 19, y en el Camp Nou el día 26. Es decir, va a pasar un mes sin saltar al Bernabéu para enfriar el caso Courtois.

El guardameta estaba enfermo, con un virus estomacal, desde la mañana del partido y Zidane falló al dejarse convencer por el cancerbero para alinearle. El belga quería jugar a toda costa y el técnico no debió permitirlo. No es la primera vez que el cancerbero pide ser protagonista cuando no se encuentra en condiciones. En el descanso del encuentro frente al Brujas, pitado por el Bernabéu, el francés tuvo que cambiarlo, pues sufrió vómitos al subir al vestuario. Acabado el duelo, no podía conducir y fue trasladado a casa por un familiar. Los capitanes han cerrado filas para defender a su compañero ante críticas que consideran injustas. «Fallamos todos».

Courtois no es culpable, pero tuvo mala suerte

«Los goles del Brujas son de risa», dice Zidane. Ramos fue el primero que erró en el 0-1 al intentar hacer el fuera de juego en vez de vigilar al delantero que anotó con enorme suerte el 0-1. Y la flojera de Modric para perder el balón en el 0-2 es inadmisible a este nivel. Dos regalos de juveniles. Courtois no fue culpable de ninguno, pero toda la mala suerte se cebó con él en ambos tantos y se buscó un patito feo, el portero belga.