Sergio Ramos habla en rueda de prensa para aclarar su futuro en el Real Madrid, en directo

18.02«Quizás nuestra relación en algunos momentos ha tenido altibajos. Echo de menos esa buena relación por parte de los dos, hablando casi todos los días. Cuando algo se plantea así salen cosas como lo de China, pero de la posibilidad a la decisión hay un mundo. Se ha magnificado todo. Me gustaría que no hubiese salido»

18.01«No me molesta lo que dijo Florentino. Me molesta lo que se genera. Me ha costado mucho llegar a donde estoy, y ahora soy feliz. El dinero es secundario. Las entrevistas pueden tener mucha repercusión y malentenderse. Por eso estoy aquí. Lo invité a salir conmigo, pero creo que tenéis suficiente así»

18.00«Me siento muy querido y respaldado por mis compañeros. Esas especulaciones son de la prensa, pero mis compañeros me conocen. Ellos no tenían ninguna duda de que iba a seguir aquí. Agradezco que algunos hayan tenido esa cercanía de escribirme para mostrarme su cariño»

17.59«Todavía no ha llegado mi momento. Mientras el alma y el cuerpo me aguanten para defender este escudo al nivel que lo debo hacer así será. No sé si serán dos, tres o cuatro años. Pero no me iré a un equipo que pueda competir con el Madrid, ya se lo he dicho al presi»

17.59«Es un tema de cariño. Siempre he estado bien con mi presidente, aunque hay veces que no ha sido así. Se soluciona hablando. En una tarde está todo arreglado y con ganas de crear algo bonito para conseguir los objetivos que tenemos»

17.57«Estoy contento de que vengan jugadores porque significa que llegan cracks. El tema de mi salario está ahí, pero ni el presi ni yo nos hemos puesto con ello. Siempre se habla de renovación, dinero... pero para nada. Jugaría gratis porque así lo siento»

17.55«La oferta de China estaba encima de la mesa. Si la afición no me quiere me la hubiese planteado. En ningún momento me he planteado irme. Es una especulación que ha salido, pero es mentira. En quince días tengo una boda y quiero darle un abrazo a Florentino de verdad. Aquí me siento querido, cuando algo falla tengo ese atrevimiento de hablar de padre a hijo. Sobran palabras, queremos construir el futuro del Real Madrid juntos. Cuando me vaya, lo haré por la puerta grande»

17.55«El tema económico no lo hemos tocado ni un minuto. Había cosas que me habían dolido, es un tema de cariño. Aquí es donde quiero estar»

17.54«No sé por qué me voy una semana de España y al regresar me encuentro todo este quilombo»

17.53«No me quiero ir. Mi sueño es retirarme aquí. El presidente lo puede decir, siempre le he dicho que nunca me iría. Estaría dispuesto a jugar gratis aquí», dice Ramos. «¿Quién no se ha peleado con su padre», comenta en relación a Florentino Pérez

17.52«Yo me hubiera renovado de por vida. Mi relación con Florentino es de padre a hijo. Siempre me ha mostrado un cariño especial»

17.52«Se ha especulado mucho. Soy madridista. Me quiero retirar aquí. Qué mejor manera de mirar al futuro que dejar atrás esta temporada. Me gustaría despedirme por la puerta grande, ganando»

17.51El central dice que aclarará todo «sin prisa».

17.50Aparece Sergio Ramos en rueda de prensa.

17.47La rueda de prensa estaba anunciada para las 17.30 horas pero, como suele ser habitual, se está retrasando unos minutos.

17.40Al margen de las noticias relacionadas con Sergio Ramos, la actualidad blanca gravita en las últimas horas en torno a nombres como los de Mané o Rodrygo.

17.30«Sergio Ramos se queda en el Real Madrid. El capitán llamó por teléfono ayer a Florentino Pérez, presidente del club, y le comunico que cumpliría su contrato, que acaba en 2021». Sigue leyendo la noticia, aquí.

17.14En las últimas horas, el camero habría contactado con Florentino Pérez para comunicarle su intención de cumplir el contratoque le une al Real Madrid hasta 2021. En su cabeza no entraría pedir un aumento de sueldo. Tampoco, al menos por el momento, una extensión con vistas a seguir un año más.

17.08Bienvenidos al directo de ABC en el que seguiremos al minuto todos los detalles de la rueda de prensa de Sergio Ramos en el Bernabéu. Está previsto que el central aclare los rumores sobre su posible salida con destino a China que en los últimos días han ido cogiendo fuerza.