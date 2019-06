Real Madrid Florentino: «De Jose, el hijo de Reyes, me encargo yo, que nadie se preocupe» Jose jugará desde ahora en el infantil del Madrid y el presidente le apoyará en su educación y en sus estudios hasta los 18 años

Florentino Pérez no quería que se supiera. Hace mil cosas como esta sin el conocimiento de nadie. Le hemos visto aportar dinero para solucionar problemas, para ayudar a personas concretas, a enfermos de difícil curación que requieren un tratamiento muy caro. Para ayudar en las obras de un congregación de monjas o de una residencia, reconstrucciones de oda índole. Inolvidable como ayudó a un vigilante de seguridad que tenía un hijo con una enfermedad muy dura y costosa. Florentino Pérez pagó el tratamiento y la operación, que creo se realizó en Estados Unidos. El dirigente madridista aprovecha muchos viajes por España, al lado del Real Madrid, para ayudar a muchas personas, sin que nadie se entere. No le gusta que lo contemos, porque no lo hace para que lo contemos, pero hay que decirlo, aunque le moleste...

