Real Madrid Hazard se presenta de verdad El belga debuta oficialmente en competición; Zidane le dará minutos ante el Levante, pues desea «dosificarle»

Tomás González-Martín @tgm46 Actualizado: 14/09/2019 01:09h

Siente presión. La tensión de un nuevo examen en su carrera, a los 28 años. La asimila bien. El fichaje emblemático del Real Madrid disputa hoy su primer partido oficial en la Liga española. Lesionado dos días antes del estreno del campeonato, Hazard juega al fin ante su afición en el Bernabéu. Cincuenta y cinco mil personas acudieron en el mes de julio al estadio cuando se vistió por vez primera como futbolista blanco. Hoy habrá ochenta mil en su presentación de verdad, en competición.

Zidane le concederá minutos, porque observa el bosque, no el primer árbol del Levante. No piensa hacerle jugar el partido completo. Cuenta con el belga para medirse el miércoles al PSG. Le quiere apto todo el curso. James también es alta. Es el otro gran «fichaje» del año.

Seis encuentros en 17 días

La familia de Hazard estará en la grada para vivir el gran día, el esperado. Zidane irá con calma con el belga. Ha estado lesionado tres semanas y solo acumula una semana de entrenamientos completos. Aunque se encuentra preparado, el técnico no le forzará.

El Real Madrid tiene un maratón de seis partidos en diecisiete días, frente al Levante, el PSG, el Sevilla, el Osasuna, el Atlético y el Brujas, y el entrenador comienza a aplicar su filosofía de rotación total, que incluye a Hazard.

Habrá rotación en defensa. Ramos y Nacho son baja en la Champions y podrían jugar hoy como centrales. Zidane medita reservar a Marcelo para el miércoles ante el PSG

Estudia hacer cambios en la defensa, pues las sanciones de la Champions a Ramos y Nacho exigen prudencia. Ambos no jugarán el miércoles ante el PSG y podrían ser titulares hoy para reservar de posibles lesiones a Varane y Militao, que serán los centrales en París. Zinedine, no obstante, analiza la conveniencia de conceder minutos hoy a Militao, que tampoco ha debutado oficialmente, para que no juegue en la Copa de Europa sin bagaje de competición con el equipo.

El responsable deportivo del plantel reflexiona también si dar descanso a Marcelo, con vistas a la Champions, y volver a alinear a Mendy en el lateral izquierdo. Las bajas en el centro del campo ampliarán el reparto de esfuerzos programado por el técnico.

Areola, presentado ayer en el estadio, debutará como suplente en un partido del Real Madrid. « Hay una jerarquía en la portería, pero yo vengo a demostrar todo lo que valgo, a hacer historia y a ganar la Champions». Lo primero es vencer al Levante. Zizou admite que no puede fallar mucho más en la Liga, su objetivo prioritario.