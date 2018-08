Liverpool Klopp vuelve a ensañarse con Sergio Ramos El entrenador del Liverpool sigue obsesionado con la final de la Champions en Kiev

Sigue bien fresca la final de la Champions de Kiev en la memoria de Jurgen Klopp. Han pasado ya dos meses y medio pero el técnico del Liverpool aún no ha digerido la derrota ante el Real Madrid y sigue teniendo a Sergio Ramos en el punto de mira: «Yo no quiero ganar de cualquier manera. Por supuesto que me habría gustado convertirme en campeón de la Champions, y no habría devuelto el título por muchas polémicas que hubieran surgido después. No espero eso de Sergio Ramos, pero sí que recapacite sobre su comportamiento en ciertas situaciones».

En una entrevista al canal germano 'Sport 1', Klopp vuelve a lamentar la lesión de Salah, desde su punto de vista una acción en la que el capitán del Madrid fue el único culpable: «Puede que fuera un coincidencia, pero Salah fue sacado del partido durante una fase sobresaliente de su vida futbolística. Muchos dirán que estas cosas pasan, pero si ese es el mensaje que estamos enviando a nuestros hijos, que no hay límites y que todo vale para ganar, entonces estaré encantado de dejar este planeta dentro de cuarenta años»

Y es que para Klopp, Ramos es un tipo con antecedentes y no solo está obsesionado con su final perdida: «¿Soy un buen perdedor? No. Pero durante la preparación del partido hablamos sobre Sergio Ramos, porque él ya había influido en la final del año anterior con un piscinazo y una tarjeta roja contra la Juventus. El Madrid ganó la Champions justamente, nadie lo ha puesto nunca en duda. ¿Pero tiene que haber esas situaciones con Ramos? No».