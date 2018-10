Real Madrid Lopetegui: «Yo espero estar mañana respirando, morir nunca» El técnico no se molesta porque consideren una sorpresa una victoria: «Al revés, me gustaría que dijeran todos que dimos la sorpresa»

Lopetegui se la juega. El puesto de entrenador del Real Madrid se pone caro y se debate en el Camp Nou. El técnico blanco debe ganar o puntuar para ganarse la confianza, aunque sea provisional, del club, que necesita recuperar al equipo y volver a la senda normal. Lopetegui habló de lo que se juega. No admitió la frase de si se juega morir o no en el clásico: «Yo espero estar mañana respirando, morir nunca».

«No somos un equipo herido; excepto en Sevilla, en todos los demás partidos pudimos ganar y merecimos más. Y la situación no es irreversible, queda toda la temporada por delante»

La cúpula del Real Madrid asume que los fallos de las últimas semanas se basan en unos jugadores que no están bien. Se encuentran mal preparados físicamente y de ello se señala al cuerpo técnico actual. Pero se acepta que las lesiones y el mal estado general de futbolistas que lo han conseguido todo ha condenado a Lopetegui. La plantilla espera que el arbitraje sea justo, pues en los últimos tiempos sufrieron muchos perjuicio. La expulsión de Cristiano fue el último. Un grupo de profesionales que le defiende: «Me gusta que me apoyen porque yo les apoyo a ellos todavía más».

Sin las dos estrellas es siempre el gran duelo

La plantilla apoya al guipuzcoano. Y sabe que para que continúe en el banquillo deben devolverle en el campo el apoyo que el técnico les ofrece en todo momento. Es la hora de Bale. Y de Modric. Y de Kroos. Y de todos los internacionales que han conquistado las últimas Champions para la entidad. Negó que su equipo se encuentre herido: «No somos un equipo herido. Menos el partido contra el Sevilla, en el resto pudimos ganar y merecimos más. Queremos cambiar la dinámica».

Para el vasco no cambia nada que no jueguen Messi y Cristiano, el clásico está por encima de las dos estrellas: «No planteamos el partido según juegue o no Messi. Nosotros planteamos el partido para ganar».

No le molestó que se comente que será una sorpresa la victoria madridista en el Camp Nou: «No me molesta, al revés, espero que todos digan que dimos la sorpresa en el Camp Nou».