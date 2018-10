Tomás González-Martín

@tgm46 Actualizado: 20/10/2018 18:05h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

El Real Madrid medita dar la continuidad a Julen Lopetegui hasta el clásico del domingo día 28 en el Camp Nou. El club piensa conceder este margen al entrenador, con los partidos frente al Viktoria Pilsen y el Barcelona, para esperar la reacción de los futbolistas. Porque son los futbolistas los principales culpables de este crisis.

La cúpula del club medita conceder este margen de confianza al entrenador, porque asume que los jugadores no están bien y han condenado también al técnico; la entidad espera que estos futbolistas que lo han ganado todo reaccionen el martes, venzan al Viktoria Pilsen, reviertan la situación y acudan al Camp Nou para refirmar el cambio. Lopetegui sí dependerá de lo que ocurra en el clásico

Los jugadores no están en forma. Han coincido las lesiones de Bale, Carvajal, Marcelo, Isco (apendicitis) y Bale en un momento malo, unido al flojo rendimiento de Modric, Casemiro y Kroos. Todo se ha unido y el club lo entiende así,

Ramos, Marcelo y Lucas salieron a la palestra y defendieron a muerte al entrenador. «Yo no tomo esas decisiones, pero la culpa es de todos, tenemos muy mala suerte, el balón no entra después de crear muchas ocasiones y esto lo debemos cambiar todos juntos, con calma», adujo Ramos. El capitán habló con Florentino Pérez en el vestuario, como siempre hace después de los partidos y dejó claro que la culpa es de todos. «Suelo hablar con el presidente, tengo confianza con él desde hace muchos años, y nos entendemos bien». Los profesionales desean sacar esto adelante con Lopetegui. Y en la institución se piensa dar ese margen de ocho días. «Los cambios de entrenador no son buenos», remató el central.

La cúpula del club ha meditado la situación y reflexiona dar ese tiempo a Lopetegui, a la espera de un buen resultado ante el Viktoria Pilsen que devuelva el gol y la confianza a todo el plantel para llegar al Camp Nou el día 28 y revertir este estado de ánimo. El clásico sí será decisivo para Lopetegui.