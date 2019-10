Mallorca-Real Madrid El fallido plan de Zidane Con siete cambios en el once, no tuvo una columna vertebral y el equipo hizo agua

La revolución de Zidane fue un desastre. El entrenador del Real Madrid arriesgó demasiado, se la jugó y perdió el liderato. El francés introdujo siete cambios en el once que venció al Granada por 4-2 y el invento no salió bien. La culpa no eran solo las lesiones y la baja por paternidad de Hazard. Lo primero que extrañó es que Valverde, segundo motor del equipo con Casemiro, fuera suplente. Y que Carvajal se quedara en Madrid. Jovic, Militao, Isco, James y Odriozola nunca habían sido titulares juntos. Demasiados nuevos en la alineación. El responsable deportivo del Real Madrid no presentó un once fiable y lo pagó. Asensio, que acudió a su tierra para presenciar el partido, sufrió por sus compañeros.

Jugar con un centro del campo y una delantera nuevas era jugar en el alambre. Zidane no mantuvo una columna vertebral de veteranos y el Mallorca sorprendió con su estrategia de robo y contragolpe.

Isco y James no dominaron el centro del campo y los puntas no recibieron balones. Era un once muy ofensivo y la falta de mando dejó huérfanos a Jovic y Vinicius. El serbobosnio fue titular en un esquema con dos arietes que sobraban si no se dirigía el partido. En plena zozobra, Militao y Odriozola acusaron el nerviosismo. Zizou se equivocó de alineación. Y sus hombres le fallaron. Durante dos semanas les pidió carácter, concentración y disciplina en los marcajes para no ir a remolque en el marcador y el gol mallorquín rompió todo lo hablado en Valdebebas. El entrenador blanco debía hacer cambios y tardó en decidirse. Valverde y Rodrygo tenían que haber entrado antes. Había dos nueves y poca creación en el centro del campo y por las bandas.

No se entendía el retraso. Zidane enmendó el enorme desequilibrio pasados los sesenta y cuatro minutos de partido. Valverde y Rodrygo sustituyeron a Isco y Jovic. Antes vimos a Kubo saltar al campo para jugar contra el equipo que lo fichó. Los cambios inyectaron más fuerza y velocidad al Real Madrid, pero jugaba contra el crono. La expulsión de Odriozola fue el colmo de la demostración de unos futbolistas que no son titulares y que se vieron superados.

Brahim debutó en esta Liga en el minuto 82. Suplió a Vinicius, que no creó peligro. El malagueño también entró tarde. El final del partido fue el colofón una noche aciaga que comenzó con los errores del entrenador y se confirmó con los fallos de los jugadores. Se perdieron los papeles y no se tuvo serenidad para salvar los muebles.