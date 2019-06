Mercado de fichajes Pogba ya expresa su deseo de salir del United Desde Japón el francés dice que «podría ser un buen momento para afrontar un nuevo desafío en otro lugar»

La estrategia de Paul Pogba para conseguir su salida del Manchester United rumbo al Real Madrid ha sufrido un nuevo avance en las últimas horas. El internacional francés ha plasmado ya con palabras su deseo de cambiar de aires y buscar nuevos retos, con la mente claramente enfocada hacia el equipo blanco. El paso definitivo para que Florentino Pérez y el club blanco se lancen definitivamente a por su fichaje.

En declaraciones al diario inglés 'The Guardian' durante su estancia en Japón, donde el centrocampista se encuentra por motivos promocionales, Pogba ha explicado que «después de lo que ha pasado esta temporada, creo que podría ser un buen momento para afrontar un nuevo desafío en otro lugar».

El galo, uno de los principales deseos de Zinedine Zidane para reforzar su Real Madrid de cara a la próxima temporada, considera que «hay mucho que hablar y que pensar. He estado tres años en Manchester y lo he estado haciendo muy bien. He tenido momentos buenos y malos, como todos y como en cualquier otro equipo».