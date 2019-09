Real Madrid Con Modric se juega mejor El croata reapareció y dio talento al ataque en los veinticinco minutos que jugó; le faltó tiempo

Tomás González-Martín @tgm46 Actualizado: 29/09/2019 08:34h

Modric reapareció tras perderse cuatro partidos. Forzó demasiado con Croacia en el empate frente a Azerbaiyán en Bakú y lo pagó caro. El centrocampista disputó veinticinco minutos. Zidane le sacó en busca de crear más jugadas decisivas en el área. Luego dio entrada a James con ese mismo objetivo de encontrar el toque letal. El Real Madrid, en efecto, tuvo más ocasiones en el último tercio del derbi. Modric quiso ser protagonista, pidió el balón y se enojó mucho cuando Dani Carvajal no le dio un pase. Cosas del fútbol.

Con James y Modric, el balón fue todavía más blanco. Jovic salió para encontrar el gol. El dominio visitante fue absoluto, roto por los contragolpes del Atlético. El croata se situó en el centro, el colombiano se colocó en la derecha, pero no pudieron generar esa acción que definiera el resultado. A los pupilos de Zizou les faltó remate. Pero Luka dejó patente que con él se juega mejor.

Zidane sonreía. El cambio del Real Madrid ha sido evidente desde que apretó las clavijas a sus hombres. Tres partidos, 270 minutos, sin recibir un gol después de sufrir nueve tantos en los seis encuentros anteriores. Zinedine Zidane fue directo al grano tras el derbi: «El punto me sabe a poco, merecimos ganar. Jugamos bien, defendimos muy bien y nos faltó remate para ganar. Tendremos que trabajar en ese aspecto para mejorar».

Analizó su cambio táctico que ha llevado al Real Madrid a mantener la portería a cero durante tres jornadas, con Valverde y Kroos en una labor de presión desde arriba: «Hicieron un gran trabajo. Esa es nuestra idea, jugar siempre en el terreno del contrario».

Courtois salió invicto una vez más en el Metropolitano, donde es pitado siempre: «Podíamos haber ganado. Es una pena, pero seguimos creciendo. Hemos sumado cuatro puntos entre Sevilla y el Wanda y eso no se lo creían muchos hace diez días. En algunos partidos nos faltó unión para defender los once. Ahora defendemos todos y hay que seguir en esta línea. En Sevilla demostramos que si estamos juntos no nos hacen ocasiones, somos un equipazo y hay que seguir en esta línea».

Sergio Ramos se mostró rotundo: «El punto nos sabe a poco. Estos partidos ante el Atlético son de muchísimo físico. Es importante mantener la portería a cero, hemos trabajado mucho en ese aspecto. Estamos en un momento de forma muy bueno». Protestó mucho al árbitro: «Nos llevamos más tarjetas cuando ellos han hecho más faltas».