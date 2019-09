Real Madrid Mourinho: «No me gustaría volver al Real Madrid porque ya tiene entrenador» El luso resta importancia al bache blanco y se aparta de las quinielas: «No soy persona de tonterías o de vender humo»

La delicada situación que atraviesa el Real Madrid propicia las especulaciones. Entre ellas, la posibilidad de que Jose Mourinho volviera al banquillo del Santiago Bernabéu si Zinedine Zidane agota su crédito en su segunda etapa al frente del equipo blanco. El técnico portugués, que sigue sin equipo desde que fuera despedido del Manchester United, asegura que le gustaría que la situación del club madrileño mejorase y se enfada por el hecho de que su nombre aparezca en las quinielas cuando el galo sigue siendo el entrenador.

«Hay dos tipos de rumores. Uno, que se hable de Zidane, que es uno de los nuestros y nos toca a todos cuando nuestros equipos no están bien. Hay que vivir con ello. Zidane está en el fútbol de toda la vida y sabe cómo es. El otro tipo de rumor es meter mi nombre y eso no me gusta. Hay problemas en muchos sitios, pero otra cosa es el respeto», argumenta el luso ante las cámaras de Cuatro en Londres.

«No me gustaría volver, porque ya tiene entrenador y no puedo dirigir a un equipo que lo tiene. Hablo con respeto de un entrenador que está ahí y no es un cualquiera en la historia del Real Madrid. Yo estoy fuera, completamente fuera de eso. No soy persona de tonterías o de vender humo. Me gustaría que las cosas fueran bien y todo se tranquilizara», asgura Mourinho.

El de Setúbal se refiere a las complicadas situaciones que se viven en los grandes clubes de Europa: «Madrid, Barcelona, Atlético, Manchester o Chelsea… Cuando hay expectativas grandes es difícil y duro. Por eso se dice que hay jugadores o entrenadores buenos que en clubes como estos no dan todo su potencial, porque se necesita más que talento, también es precisa una personalidad especial».

Y quita Mourinho dramatismo a la situación del conjunto merengue: «Está segundo o tercero, ¿no? Y cerca del primero. No está mal. Si lo miras de modo pragmático, si te centras en la tabla, está ahí. Ahora juega contra el Sevilla y si gana se mete por delante. El Barcelona está por detrás, el Atlético está un punto por delante…»