El peligroso futuro del Real Madrid en la Champions

Ya se decía en la previa, que la fase de grupos de la Champions debe reunir una cúmulo de malos resultados para que un candidato al título se quede sin meterse en los cruces, pero también se decía que esto no son matemáticas. Si uno se deja llevar, si sestea pensando que la propia inercia de la competición le hará meterse en octavos, el peligro es latente, y ahí lo tiene ya el Real Madrid: terminadas las dos primeras jornadas, el primer tercio de esta fase inicial, los blancos suman un punto de seis, el peor inicio de la Liga de Campeones desde su implantación en el verano de 1992.

El dato es tan frío como alarmante. El Madrid se ha quedado sin comodines a las primeras de cambio. Con el PSG distanciado, seis de seis tras vencer ayer al Galatasaray, los de Zidane deben centrarse en el segundo puesto que ahora mismo ocupa el Brujas, con dos puntos, uno por encima de los turcos y de los blancos. Se avecina un doble enfrentamiento contra el Galatasaray con aroma de final, aunque el otoño acabe de quitar su primera hoja del calendario: «Es que ahora en el fútbol no hay equipos pequeños. En la Champions todos pueden ganar a todos. Solo hay que mirar las últimas ediciones. Si uno no empieza bien los partidos puede ser muy complicado. Esto es el fútbol moderno y la clasificación de nuestro grupo es la que es. Perdimos dos puntos en la primera mitad y ganamos otro en la segunda. Sabemos que la situación no es la mejor», argumentó Zidane.

El francés fue el espejo de su Madrid bipolar. Palo por el primer acto y zanahoria para el desenlace: «Hicimos un mal primer tiempo, entramos mal en el partido, no controlamos el juego, nos metieron en dificultad con el primer gol, se vinieron arriba porque no tenían nada que perder y nos hicieron el segundo. Los dos goles que hemos encajado son de risa. Prefiero quedarme con la segunda parte. Totalmente diferente y con otra actitud. Les dije al descanso que si no cambiábamos no íbamos a ganar el partido. Me quedo con la reacción de corazón y entrega porque han sido son ellos los que han cambiado el partido con una buena segunda mitad».

Zidane no cree que su equipo salga al campo en la Champions sin tomarse en serio los partidos ni los rivales, pero, sin mencionar la tan cacareada palabra intensidad, dejó un mensaje entre líneas: «No estoy preocupado, pero es verdad que tenemos que estar más acertados cuando toca marcar el primer gol. En nuestro campo debemos ir a por el partido desde el minuto 1. Si le metemos presión como lo hemos hecho en la segunda parte, el contrario no existe».

Ramos, contundente

La autocrítica también la hizo el capitán, Sergio Ramos, con un mensaje en su cuenta de Twitter en la que reconocía los errores cometidos, pero también lanzaba un mensaje alentador: «Una primera parte muy mala, una segunda parte con el coraje y la entrega que se espera de nosotros. Tenemos que hacer más, tenemos que hacerlo mejor. Así de claro».

Más benévolo en su resumen fue Casemiro, en otro buen partido del brasileño tapando los muchos agujeros que hicieron sus compañeros y anotando el determinante empate a dos: «Hay que tener respeto por el rival, pero hemos reaccionado bien y el empate nos ha dado mucha vida para el resto de partidos. Dentro del mal que hemos hecho en la primera parte, el partido salió bien», explicó el brasileño, que no ve en peligro el pase a octavos: «Todavía dependemos de nosotros. Cuando el partido iba 0-2, teníamos prisa y acabas equivocándote. Dentro de lo malo, el empate, pensando en la clasificación... dependemos de nosotros». Mal menor para un Madrid bipolar.