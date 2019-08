Real Madrid Primeras imágenes del documental de Sergio Ramos: su familia, ser capitán, la eliminación contra el Ajax... 'Amazon Prime Video' se adentra en la vida del capitán del Real Madrid y accede a un contenido exclusivo que saldrá a la luz el próximo 13 de septiembre

El pasado 5 de marzo el estadio Santiago Bernabéu vivió una de las noches de Champions más amargas de la historia reciente del Real Madrid. Tras conquistar tres títulos seguidos, el equipo se despidió de la máxima competición continental tras caer 1-4 con el Ajax de Ámsterdam.

La debacle sobre el campo vino acompañada, además, por una polémica imagen: Sergio Ramos, ausente por una sanción totalmente evitable arrastrada del partido de ida, se encontraba en su palco rodeado de cámaras con motivo de un documental que le estaba realizando 'Amazon Prime Video'. La cita fue acordada previamente con el club, pero el desenlace de la eliminatoria hizo que el show dejara un peor sabor de boca a los aficionados. Ahora, casi medio año después, han salido a la luz las primeras imágenes.

«El corazón de Sergio Ramos», como así se llama el documental, se podrá ver a partir del próximo 13 de septiembre. Para abrir boca, la plataforma de vídeo en streaming ha compartido un pequeño tráiler. En él se puede ver no tanto al futbolista, sino más a la persona: «No es lo mismo el Sergio Ramos dentro del terreno de juego que el Sergio Ramos de casa», dice.

Además, confiesa la presión que supone jugar en el Real Madrid: «Quizá no todo el mundo está preparado para ser el capitán del Real Madrid. No es nada fácil». También puede conocerse lo que opinaba de la mala temporada que estaba cuajando el equipo: «No hemos vivido una racha así desde que llegué. No se puede ganar siempre, pero uno nunca deja de soñar».