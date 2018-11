Real Madrid Se acabo la rotación en la portería Courtois también será titular en Champions y Solari anima a Keylor: «Tiene mi admiración y respeto como futbolista y hombre»

Rubén Cañizares

@Ruben_Canizares Seguir Enviado especial a Pilsen Actualizado: 08/11/2018 01:57h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Noticias relacionadas La flor de Solari

Ahí está Solari, diez días después de su ascenso al primer equipo. Tres partidos, tres triunfos. 11 goles a favor y ninguno en contra. El juego no es espectacular, pero la tendencia es muy positiva, se empiezan a caer los goles del bolsillo y el marco ha puesto el candado. Para el argentino, mérito absoluto de los futbolistas. Reflexión «made in» Zidane: «Hemos hecho un partido muy serio de principio a fin, los jugadores han mostrado todo su talento y hemos visto algunos goles preciosos. Es imposible hacer un resultado de 0-5 en esta competición si no se hace un partido muy bueno, pero el mérito es de ellos. Y lo digo totalmente convencido. Son chicos de grandes condiciones, como ya lo han demostrado en el pasado».

Encadena el Madrid su mejor racha de la temporada, un dato que se vuelve seductor si se mezcla con la racha de cuatro derrotas seguidas fuera de casa llegada a término anoche. Sueno paradójico, sí, pero la última vez que sucedieron ambas situaciones el Madrid ganó la Copa de Europa, aunque Solari prefiere tener los pies en la tierra y mirar hacia el importante encuentro ante el Celta del próximo domingo: «Jugando con esta seriedad y compromiso haremos cosas bien, pero ya hay que pensar que el fin de semana hay otro choque y tendremos que vivir distintas etapas, porque esto es muy largo. Este club siempre está en crisis, incluso cuando gana Champions».

Feliz en el alambre

Lo tiene tan claro Solari, que vive cómodo en su provisionalidad, aunque sueñe extraño: «Solo veo el próximo eslabón de la cadena, el próximo partido. Suena a cliché, pero es así. Y me siento bien en esta situación. La interinidad no tiene que ser mala».

El entrenador argentino tomó anoche una de las decisiones más esperadas por todos los estamentos del club, desde el vestuario hasta la planta noble. A diferencia de Lopetegui, no habrá rotación en la portería. Courtois también será titular en la Champions: «Tenía que tomar una decisión y ha sido la que habéis visto. Keylor es un señor y tiene toda mi admiración como futbolista y todo mi respeto como hombre. Además es un jugador muy importante de la plantilla y de los más queridos en el vestuario. Pero un jugador no es solo importante cuando juega, sino también cuando no lo hace. En cualquiera de las dos funciones, Keylor va a seguir siendo fundamental para todos nosotros».

Como lo está siendo Karim Benzema, al menos desde el relevo de Solari por Lopetegui. Cuatro de los once tantos de estos tres partidos llevan su sello: «Yo no me he quitado ningún peso de la mochila. Me siento muy orgulloso de mis 200 goles con esta camiseta, pero un delantero tiene que jugar al fútbol también. Si tú metes goles y no tocas el balón no eres un buen delantero», explicó el francés, insistente en ser algo más que un ‘9’ de toda la vida: «Cuando entro en el terreno de juego claro que quiero meter goles, pero también me gusta combinar, organizar el juego de ataque, dar asistencias, defender…»