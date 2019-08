Marco Asensio prosigue con su proceso de recuperación dos semanas después de la operación en su rodilla izquierda. El atacante madridista, que se rompió el ligamento cruzado durante la pretemporada, compartió a través de las redes sociales un vídeo en el que aparece andando con muletas con bastante dificultad.

Asensio, que aspiraba a volver a convertirse en un jugador importante para Zinedine Zidane esta temporada, estará muchos meses lejos de los terrenos de juego. Entre siete y nueve. Un tiempo en el que deberá trabajar mucho para recuperar la articulación, con la dureza añadida de que tendrá que hacerlo fuera de la dinámica del resto de la plantilla y lejos del césped.

Dos semanas desde la operación. Paso a paso sigo avanzando en la recuperación. Gracias por el apoyo. ¡Seguimos! 💪🏽 / Two weeks since the operation. Step by step I advance in my healing. Thanks for the support. We keep on! 💪🏽 pic.twitter.com/2ZSVcJu9pP