Real Madrid Courtois se queda sin defensa Otro partido gris del belga, cambiado en el descanso por fuertes mareos y problemas estomacales

Seguir Rubén Cañizares @Ruben_Canizares Madrid Actualizado: 02/10/2019 01:05h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

A 1 de octubre, el Real Madrid estuvo muy cerca de poner en serio peligro su clasificación para los octavos de final de la Champions. Vamos, lo que ha hecho en la Liga en estos últimos años (con la excepción de la temporada 2016-17), pero en su competición fetiche. Lo evitó una remontada a medias que igualó un 0-2 inicial, tan sorprendente como peligroso, que le permite al Madrid seguir dependiendo de sí mismo, pero que ya hace casi imposible pensar en pasar a los cruces como primero de grupo, con todo lo negativo que ello conlleva: partido de ida en el Santiago Bernabéu y sorteo más complicado con los ganadores del resto de grupos como posibles contrincantes.

El partido ante el Brujas fue una fotocopia del Madrid de estos últimos meses. Otros noventa minutos de ocasiones a mansalva y poca puntería, un clásico desde que se marchó Cristiano, como lo es también el tema de la portería. Desde que Courtois defiende el marco del Real Madrid no hay milagros, ni paradas que salven partidos, seguramente dos requisitos indispensables para un guardameta que se pone el escudo blanco.

Posición retrasada

El belga es buen portero, porque nadie gana el Guante de Oro de un Mundial siendo un «piernas», pero eso no es suficiente en el Real Madrid. Cierto que en los dos últimos partidos había dejado a cero su portería, pero también es una realidad que no le habían tirado. Anoche, dos goles en tres disparos, la tónica habitual con el entre palos. No tiene duende Courtois, y sin duende, más temprano que tarde, dejas de ser el guardameta titular del Real Madrid.

El primer tanto, un remate sin querer de Bonaventure Dennis, con el belga ya vencido. El segundo, una buena finalización del ariete del Brujas ante la salida de Courtois, penalizado por esa manía de meterse en su propia área. Elevó brazos y sacó piernas, muy al estilo de arquero de balonmano, pero comenzó su carrera desde un punto muy cercano a su raya de gol y eso hizo que el delantero tuviera mucha portería para definir. En este caso, con una bonita vaselina.

Ahí terminó el partido de Courtois, que se quedó en la caseta durante el descanso. Según comunicó el club, por problemas estomacales y mareos. El cuándo y el cómo se produjeron son una incógnita, tanto como su estado de forma desde que vino a la capital de España.

Con este escenario, el debate de la portería renace, y con fuerza. Ya no está Keylor Navas, pero sí Areola, y ahí hay portero con hechuras para que Zidane se piense su arriesgada decisión de la pasada temporada. Solo tuvo una acción de peligro en contra el portero galo, pero hizo lo que se espera de un arquero blanco. Parada salvadora en el mano a mano contra Dennis. Justo a continuación llegaría el 1-2 de Ramos, pero el milagroso empate blanco comenzó con una manopla brillante de Areola, lo que se espera y no tiene, hasta ahora, Courtois. «Areola nos salvó», dijo Butragueño. «Podemos culparle a él, pero aquí somos todos responsables. Yo el primero», reflexionó Zidane para proteger al belga.

La defensa de Zidane es el escudo lógico de un entrenador que no puede ni debe echar fuego sobre su portero titular, pero quizás hay suficientes motivos deportivos, como los había con Keylor Navas, para pensar que el Real Madrid lleva una temporada y media sin elegir al mejor guardameta presente en su plantilla.