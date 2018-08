Ya es oficial. La espera ha llegado a su fin, Thibaut Courtois, de 26 años, ha fichado por el Real Madrid. Así lo ha comunicado el club blanco, tanto en su página web como en las redes sociales.

El belga recala en la entidad madridista por una cantidad de 34 millones de euros. El acuerdo incluye la cesión de Mateo Kovacic al Chelsea por una temproada, algo que también han comunicado, tanto los blancos como los londinenses.

Tras el reconocimiento médico que se efectuará mañana jueves 9 de agosto, Courtois será presentado a las 13:00 horas en el palco de honor del estadio Santiago Bernabéu. Será a partir de entonces cuando los aficionados blancos puedan ver al Guante de Oro por primera vez como jugador del Real Madrid.

We have tonight agreed terms with Real Madrid for the transfer of Thibaut Courtois, subject to the agreement of personal terms and a medical. As part of the deal, Mateo Kovacic will join Chelsea on a season-long loan.https://t.co/WXhHzEdf6D