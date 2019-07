Real Madrid ¿Por qué Keylor Navas no ha estado hoy en Valdebebas? El portero costarricense tenía permiso del club para viajar directamente desde Costa Rica. Ya está en Montreal, a donde mañana llega la expedición blanca

Veteranos como Ramos, Varane, Marcelo, Modric, Bale, Benzema o Kroos, seminuevos como Courtois, Brahim o Vinicius o recién llegados como Hazard, Rodrygo, Jovic o Mendy. La gran mayoría de la plantilla del Real Madrid dio por terminada hoy sus vacaciones y se sometió a los habituales exámenes médicos tras más de un mes de asueto. En las imágenes mostradas por los medios de comunicación oficiales del club blanco vimos cuerpos morenos, sonrisas profiden y saludos cariñosos, pero con ausencias llamativas.

Casemiro y Militao acaban de ganar la Copa América, y tiene por delante una semanas de descanso. Ceballos levantó el Europeo sub 21 hace ocho días y tiene permiso del club para no ir a la gira de pretemporada, además de estar en el aire su futuro en el club blanco. Pero, ¿qué ha pasado con Keylor Navas? Ni una sola imagen del costarricense, de vacaciones desde el pasado 19 de mayo cuando el Madrid de despidió de la temporada con una derrota en la última jornada de Liga contra el Betis (0-2). Desde entonces, 50 días de relax en los que no ha podido acometer su deseo de marcharse del club. Su acuerdo con el PSG quedó roto tras la negativa del Madrid a que saliera gratis y, también, tras el despido de Antero Henrique como director deportivo del club francés, persona que había gestionado el acuerdo. Leonardo, su sucesor, no le dio continuidad a esa operación y el costarricense no ha tenido sobre la mesa ninguna otra oferta que cumpla sus expectativas. Entonces ¿Por qué no estaba hoy en Madrid?

El club y Zidane le dieron permiso para ir a Canadá desde Costa Rica, donde ha pasado las últimas semanas. No hay más secreto, aunque en las redes sociales algunos se atrevieran a decir que se había declarado en rebeldía. Keylor, sencillamente, por cuestión de logística, ha viajado directamente desde su país y ya espera en Montreal a sus compañeros.