Vinicius sigue dejando detalles de auténtico crack. Esta vez, el futbolista brasileño sacó a relucir sus habilidades para el regate en el entrenamiento del Real Madrid previo al choque de la Supercopa de Europa frente al Atlético de Madrid.

El delantero se encontraba con Pintus, el preparador físico del conjunto blanco, y realizó una espectacular «lambretta» para sortear al entrenador.

El vídeo del regate del atacante madridista ha recorrido las redes sociales despertando el alago de los seguidores.

Check this out from @realmadrid prospect @vini11Oficial ... 😮



Will he get the chance to make an impact in the #SuperCup tonight? pic.twitter.com/bQmDKeZ708