Real Madrid El Real Madrid pasa al ataque: «El Inter hace trampas» Denuncia al club milanés por presionar con una oferta directa y constante a Modric, con ficha en vigor, sin dirigirse al club al que pertenece el croata

El Real Madrid austero en los gastos se ha cansado de los clubes marrulleros. Ya no admitirá ni un abuso más de los clubes que planifican tramas en el fútbol europeo para regatear la legalidad y conseguir las cosas como sea. Javier Tebas manifestaba ayer en el primer capítulo de la entrevista concedida a ABC que el PSG, el Manchester City y el Inter hacen trampas, apoyados por Estados (el PSG y el City) o por multinacionales (el Inter) que ponen todo el dinero del mundo para fichar futbolistas aunque su presupuesto no lo permita. El club español ha denunciado al Inter ante la FIFA porque «ha ofrecido a Modric de manera constante y pública un contrato por cuatro años, de acuerdo con los apoderados del futbolista, cuando el croata tiene ficha en vigor con el equipo blanco hasta el 30 de junio de 2020, sin dirigirse en ningún momento al Real Madrid para presentar una oferta».

El club español subraya que el Inter está de acuerdo con los apoderados de Modric en publicitar desde hace un mes una oferta al futbolista, sin hablar con el Real madrid; nunca hizo una propuesta de traspaso, entre otras cosas porque el Fair Play de la UEFA se lo impide, dada su nefasta gestión en los últimos quince años

La definición que realiza un profesional del campeón de Europa es rotunda: «El Inter hace trampas y estas cosas no las vamos a admitir nunca». Aviso para otros navegantes de aguas turbulentas.

El club italiano ha violado la reglamentación de la FIFA y se atiene a una posible prohibición de fichajes durante uno o dos años, según la gravedad del veredicto final del comité disciplinario del mayor organismo del balompié mundial.

Vlado Lemic, representante de Modric, ha expuesto públicamente a la prensa italiana desde hace un mes una oferta del Inter a su jugador, financiada por el consorcio chino Suning Appliance, que es dueño del equipo Jiangsu y que en 2016 compró el 68,55 por ciento de las acciones de la entidad milanesa, hundida económicamente por una gestión nefasta durante quince años.

Un equipo sin un euro, salvado del K.O.

La situación financiera del Inter es tan mala que el Fair Play de la UEFA le impide comprar más futbolistas. Sin embargo, toreando la legislación FIFA, el «FC Internazionale Milano» se ha centrado en ofrecer a Modric mucho dinero para él, diez millones netos anuales durante cuatro años más una jubilación de lujo en el Jiangsu chino, con el fin de provocar la reacción del centrocampista para que solicitara una cesión a Florentino Pérez. Como esas cantidades al jugador las puede abonar a lo largo de seis años de contrato, cuatro en Italia y dos en China, no tendría problema. El gran problema es abonar 80 millones de traspaso de golpe, porque no puede y además lo tiene prohibido por su mala gestión. El grupo chino le salvó del K.O. en 2016. El Madrid no ficha porque no ve jugadores válidos accesibles y el Inter quiere y no puede.

El Madrid negó dos veces contactos con Neymar

Son las nuevas argucias de ciertos clubes, apoyados por dinero que no consta en sus presupuestos, para bularse de FIFA y UEFA y hacer lo que quieran con cheques. El PSG levantó el teléfono hace un año y pidió a la Oficina de Turismo de Qatar 150 millones para fichar a Mbappé. Es un equipo de Estado, como el City lo es de los Emiratos Árabes. Se mofan de la normativa.

Italia cerró su mercado y el Inter, su sueño

El Real Madrid, el Barcelona, el Bayern y otros clubes que se gestionan privadamente con sus presupuestos no pueden competir contra los tramposos. Pero al menos, PSG y City pagan los traspasos, aunque sea con cheques estatales. La Juventus también abona los 100 millones relativos a Cristiano al Real Madrid en dos pagos de 50 millones, uno ahora y otro el próximo año. El surrealismo que protagoniza el Inter es que pretendía llevarse a Modric sin pagar un euro, cedido. Anoche se acabó la telenovela. Italia cerró su mercado de fichajes y el Inter cerró su sueño gratuito.

Ahora comprenderán ustedes por qué el Real Madrid publicó en dos ocasiones en su web oficial que negaba cualquier contacto con Neymar y que «si deseáramos ficharle hablaríamos con el PSG». Así lo hizo también con el Mónaco cuando tanteó a Mbappé hace un año. La FIFA y la UEFA deben ponerse firmes ante estas fintas que intentan esquivar su reglamentación.