El Real Madrid presenta su nueva camiseta para la próxima temporada

El Real Madrid ha presentado su nueva equipación para la temporada 2019/20. El dorado vuelve a ser el protagonista de la camiseta como ya ocurrió en la temporada 2011/2012 con la salvedad de que la publicidad está también de esta color, al contrario que en el 2012 que estaba en negro. El cuello de la camiseta, los dorsales, las bandas laterales y el logotipo de Adidas también presentan esta tonalidad.

Esta equipación puede traer recuerdos enfrentados a los madridistas ya que con el dorado consiguieron la Liga de los récords de la mano de José Mourinho -100 puntos y 121 goles-. Pero en la Champions League fueron eliminados en semifinales contra el Bayern de Munich con aquel penalti de Sergio Ramos que lanzó por encima del travesaño.

En el video publicitario aparece una gran parte de la plantilla, de esta forma evitan que se pueda especular quien tiene asegurado el puesto el año que viene o quién no estará a las órdenes de Zinedine Zidane.

Gareth Bale, Keylor Navas, Sergio Reguilón, Isco Alarcón o Lucas Vázquez protagonizan la nueva camiseta acompañados de pesos pesados del vestuario que sí que tienen asegurada su continuidad como Sergio Ramos, Luka Modric, Toni Kroos, Karim Benzema. Fichajes recientes como Vinicius o Álvaro Odriozola también han aparecido en esta presentación.

⚪ Nuestra nueva primera equipación 2019/20 de @adidasfootball.

Inspired by glory. Created to demand it.

👕