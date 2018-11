Real Madrid Sergio Ramos sale en defensa de su nobleza El capitán del Real Madrid, otra vez en el centro de la polémica, por su codazo a Havel

Rubén Cañizares

@Ruben_Canizares Seguir Enviado especial a Pilsen Actualizado: 08/11/2018 01:56h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Noticias relacionadas La flor de Solari

Como polémica, el partido dejó una acción de Sergio Ramos controvertida. Codazo en la nariz a Havel en el minuto 15, con empate a cero. Con VAR, quizás hubiera visto la roja, pero Atekyn ni siquiera señaló falta y el jugador local acabó en un hospital con una posible fractura de nariz:

«No hay intención de hacerle daño, es una acción fortuita. He ido a verle en el vestuario pero ya se había ido al hospital. Le he puesto un mensaje para interesarme por su estado. El tema de la nariz es delicado, yo lo se bien que me la han roto tres veces, pero aunque haya gente que me tengan en el punto de mira, jamás en mi carrera he ido con mala intención a un compañero».

Ramos cree que se le mira con recelo desde la final de la Champions, con aquella acción tan debatida en la que Salah cayó lesionado y su encontronazo con Karius, y se queja de que no se actúe igual cuando es él el damnificado: «A mí me hicieron una entrada terrible en el España-Inglaterra de hace tres semanas y nadie habló de ello. Ya estoy acostumbrado, pero no voy a cambiar. Si he logrado lo que he logrado es por ser fiel a mi estilo de juego»