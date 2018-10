Actualizado: 22/10/2018 13:26h

¿Sois conscientes de que Lopetegui es discutido?: «Confiamos plenamente en el equipo, en la plantilla y en el entrenador. A partir de ahí pueden pasar mil cosas, pero la realidad es esa».

«Me parecería una locura echar a Lopetegui. Hay que dejarle trabajar. Si le echan a él, nos tienen que echar a todos. Nosotros somos los que atacamos, defendemos... Hay que confiar».

«No hacen falta conjuras. Hay que seguir trabajando, confiar en nosotros. Esta mala racha se terminará».

«Conozco a Julen desde hace muchos años. En la selección lo hizo bien y aquí, aunque no estén acompañando los resultados, también».

¿Echan de menos a Cristiano Ronaldo?: «No podemos estar hablando de quien no está. Echo de menos a Bale cuando no está, o a Carvajal... No podemos mirar fuera, aquí hay soluciones de sobra. No tenemos que estar llorando por alguien que no ha querido estar aquí»

«Julen me dio la confianza en su momento y ahora es cuestión de la plantilla en general ayudarle. Confiamos en su trabajo y queremos dar la vuelta a la situación».

¿Ha tocado fondo el Real Madrid?: «Ojalá sea así y el partido de mañana sea un punto de inflexión para cambiar la dinámica de resultados».

«No creo mucho en el azar y sí en el trabajo. No nos están saliendo las cosas bien pero en eñ fútbol las cosas pueden cambiar de un día para otro. Somos ganadores, como hemos demostrado. Necesitamos el cariño de nuestra afición».

«Estamos preocupados porque no conseguimos los resultados. A veces merecemos más de lo que conseguimos. Tenemos que afinar la puntería y pulir esos detalles de los que hablaba antes Julen».

«Lo estamos viviedo con tranquilidad. Somos nosotros los que estamos sobre el campo y los que tenemos que meter los goles. Sabemos el ambiente que hay en el vestuario y creemos en nosotros».

«No es fácil asimilar esta cantidad de malos resultados, pero al final yo llevo aquí seis temporadas y he vivido momentos malos y siempre resurgimos. Muchos acaban metiendo el rabo entre las piernas, porque hemos ganado cuatro Champions League en los últimos cinco años».

Turno de Isco: «Muy contento de volver a jugar. Volví antes y estoy deseando recuperar el tono físico».

Preguntado sobre Gareth Bale: «No se pueden montar dos caballos a la vez. Si juega mañana lo hará pensando en ese partido, no en el Clásico».

Sobre los problemas del Real Madrid: «Tenemos que mejorar en el reparto de goles y tenemos que ser más efectivos. Tenemos que conceder menos y consoldiar cosas que estamos haciendo bien».

«No estoy muy pendiente de todo lo que se está diciendo. Si estuviera pendiente, seguramente no estaría sentado aquí, ni sería entrenador ni mucho menos del Real Madrid».

Julen Lopetegui sigue insistiendo en la ilusión que les genera la Champions League y vuelve a poner el foco en el encuentro ante el Viktoria Plzeñ.

«El vestuario está fuerte. Son campeones, y son fuertes. Se pasan momentos malos, pero se superan. El problema no es lo que digan, es lo que ellos se crean. Estamos convencidos de que podemos revertir la situación».

«Estamos centrados en el presente».

Cuestionado sobre si cree que se la juega mañana, Julen vuelve a centrarse en el partido: «He preparado el partido para ganar. No miro más allá, es lo que me exige mi puesto de entrenador. El equipo está absolutamente vivo y estoy seguro de que vamos a hacer un gran partido mañana».

«En el Real Madrid he aprendido a luchar. Es el ADN de este equipo. Somos conscientes de que la situación no es la mejor, pero estamos convencidos de que la podemos revertir».

«Afronto el día a día con la normalidad de siempre. Si lo que pretendéis es ver a un entrenador hundido, no miréis aquí».

Preguntado sobre si puede ser su último partido como entrenador del Real Madrid: «Mañana tenemos un partido que nos ilusiona mucho. Lo vamos a preparar con la máxima energía».

«El equipo se encuentra como habitualmente ante un partido de Champions. Esta competición está ligada a la historia del club y tenemos muchas esperanzas en ella».

