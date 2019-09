Sellar el primer Rubicón

Seguir Fernando R. Lafuente Actualizado: 01/10/2019 00:33h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Se pasó el primer Rubicón de la temporada. Tres partidos sin un gol en contra, tras lo visto en París, es algo que el equipo debía a la afición. Y lo ha cumplido. Y Zidane ha demostrado que sabe enmendar los errores. Los partidos frente al Sevilla y al Atlético no eran, precisamente, un paseo, y tal como venían de la Champions se podía esperar algo peor. No ha sido así. Solvencia en la defensa, discreta, pero efectiva; compromiso de Bale y Hazard para bajar y bregar con las bandas contrarias; redención de James, el buen momento de Benzema y la recuperación de Casemiro y Kroos son hechos que constituyen buenas noticias para embarcarse esta tarde de octubre, de nuevo, en la Champions. No será un partido fácil, ya ninguno lo es. Primero, porque para equipos como el Brujas, que viene de golear en la Liga belga y atraviesa una excelente forma, ganar en el Bernabéu, dejar una buena imagen en Madrid, vende en Europa. Esto de los partidos de trámite se acabó. Los de Zidane deben sellar hoy con fútbol y espectáculo lo que siempre se espera de ellos. Segundo, porque la confianza en los que defienden debe verse completada con la eficacia de la delantera y tercero, porque la solidez del centro del campo es lo que refuerza a los de atrás y surte a los llamados a marcar goles, la única fiesta del fútbol. Hechos los deberes en el circo que era encajar partido tras partido un número de tantos insoportable para un club como éste, queda convencer a la afición, y así la temporada promete. En esta época de «liquidez» (Baumann), de vértigo, de populismo, queda poco espacio para la sensatez. Al pobre Hazard le llueven las críticas, nerviosas, porque no ha deslumbrado, como si esto del fútbol fuera una película de Harry Potter. Tiempo habrá, y lo habrá, de deslumbramientos con Hazard. Hoy, el tiempo, el sosiego, son bienes en baja. Todo tiene que ser ya. Pues, no. Ni en el fútbol. Como bien reconoció ayer Zidane, el Madrid es el último de su grupo, hay que ganar, centrarse en ello y los detalles, para navidades.