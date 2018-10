Real Madrid El show de Vinicius deja en mal lugar a Lopetegui Exhibición del brasileño en Melilla: asistencia, larguero, rabona y mucho talento para devolver la ilusión al madridismo

Rubén Cañizares

Los primeros noventa minutos de Solari como entrenador del Real Madrid no deben tomarse al pie de la letra. El rival, un Segunda B, y la altura del torneo, ida de los dieciseisavos de la Copa, no son motivos de peso para valorar el libro de estilo del técnico argentino, pero sí que se sirven para hacer un boceto de lo que el equipo blanco puede dar con Solari en el banquillo

Vinicius, apuesta real

En la planta noble del Real Madrid, el día de la presentación de Vinicius, el pasado mes de julio, se deslizó a los medios allí presentes que en cuatro meses nadie se acordaría de Mbappé. El mensaje era contundente. En ese jugador estaba la próxima joya del fútbol mundial. Lo que no esperaba la cúpula del Real Madrid es que Lopetegui fuera a contrasentido. No solo no le daba minutos, sino que su rol de estrella había quedado relegado para el filial. Un tiro en el pie que deportivamente no se justificaba, teniendo en cuenta lo mal que estaban la mayoría de titulares (y suplentes). Anoche, el brasileño demostró que tiene ganas, talento y fútbol para triunfar en el Madrid. Letal su velocidad para los contragolpes, generoso en los últimos metros, insistente en el mano a mano e inteligente para asociarse y empezar de nuevo cuando no veía opción de daño en ataque. Tiene mucho que mejorar, ya lo dijo Solari el martes, pero eso no es óbice para que su papel en el equipo adquiera mayor protagonismo.

Odriozola, fantástico

Fue el propio Lopetegui el que llevó a Odriozola al Mundial, un premio a su buena temporada con la Real Sociedad, y el propio Julen quien le ignoró en sus tres meses en el banquillo del Madrid. Incomprensible que, con Carvajal lesionado, el técnico vasco apostara por Nacho antes que por el donostiarra. Frente al Melilla, fue uno de los mejores del partido. Llegó de manera insistente a la línea de fondo, combinando con verticalidad con Lucas, y el primer y último gol salen de sus botas, además de firmar el tercero. Hay lateral derecho suplente, aunque no lo pareciera.

Presión alta

Empezó ambicioso el Real Madrid de Lopetegui, practicando una presión en área rival que le dio muchos réditos. Aquello, como el resto de ideas, quedaron en el baúl de los recuerdos después del 3-0 contra la Roma. Ayer, el Madrid de Solari recuperó las líneas adelantadas, llevando la presión hasta el portero del Melilla y tirando la defensa cuarenta metros por delante de Keylor. Eso no evitó que el equipo local generara peligro y tuviera sus opciones de batir a Navas, pero sí que ayudó a que el equipo no se partiera en dos y no hubiera tantos espacios entre líneas.

Keylor Navas, para la Copa

La sospecha era que con Lopetegui sería Kiko Casilla el titular en la Copa del Rey. Con Solari, el elegido fue Keylor Navas, pero la sensación es que el guardameta costarricense no será de la partida en Champions. En el libro de estilo de Solari no parece tener cabida la rotación de los porteros. Habrá que esperar al duelo de Champions del próximo miércoles en Plzen, pero Courtois apunta a tomar también el mando en Europa.

Asensio, por fin recuperado

Con las bajas de Isco, Kroos y Modric, el balear actuó de mediapunta, ubicación que le permitió tener más libertad de movimientos y sacar a relucir su potente zancada, óptima visión de juego y faceta goleadora. La tristeza de sus últimos partidos fue borrada ayer con un buen encuentro que debe servirle de trampolín para recuperar su mejor versión

El juego directo, de vuelta

Solari entiende el fútbol como lo hacía Del Bosque o lo hace hoy Guardiola. Juego bonito y colectivo, pero no renuncia a un arma que siempre ha triunfado en el Madrid: verticalidad y velocidad. Con Lucas y Vinicius, la hubo. Otra alternativa para cuando haga falta correr.